Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Credivalores tenía una obligación de pago de $ 95.940 millones correspondiente a una emisión de bonos, cuyo vencimiento fue ayer. Sin embargo, la entidad financiera ya había advertido desde hace meses que el impago era inminente, lo que hizo fundamental la intervención del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Lo anterior, pues el Fondo garantizó 70 % de dicha obligación, tal como lo comentó Javier Cuéllar, presidente del FNG, en entrevista con La República a inicio de mes, cuando dijo que, si bien Credivalores no es vigilado por la Superintendencia Financiera, en la pandemia recibió una garantía a una emisión de bonos que tenía que ser pagada ayer 26 de agosto.

Ante esto, desde el FNG indicaron que el pago de la garantía sí se va a dar, sin embargo, no fue el 26 de agosto, como se tenía previsto, sino luego de surtir un proceso de aprobaciones, pues tienen que mandar la solicitud para pagar a los tenedores de bonos, proceso que puede tardar unos 10 días máximo.

(Vea también: Datacrédito dio buenas noticias a colombianos reportados allí: mostró cifras contundentes)

Dicha solicitud, según el Fondo, la realiza el Depósito Centralizado de Valores, Deceval.

Por su parte, Credivalores compartió una información por medio de la Superfinanciera, en la que cita a una asamblea de tenedores de bonos ordinarios para hablar de la posición oficial del FNG sobre el reperfilamiento de los bonos parcialmente garantizados.

Indica que “llegado el 26 de agosto de 2024, Credivalores no pagará los bonos, el FNG deberá pagar a los inversionistas la garantía, la cual equivale a una suma de $ 67.158 millones, tal como consta en el certificado de garantía, el cual fue emitido el 21 de agosto de 2021”.

Cabe recordar que ya se sabía, por algunas reuniones sostenidas entre la compañía financiera y el FNG, que Credivalores no tenía la capacidad de realizar el pago.

“Credivalores, ya en reunión privada y en comunicaciones, incluso, nos dijo que el default, el no pago, es inminente, y nos está pidiendo cómo empezar el proceso para que nosotros atendamos esa obligación con los tenedores de los bonos”, explicó Cuéllar a inicios de agosto.

Además, señaló que tenían que entrar a honrar a los tenedores de los bonos la garantía de la proporción de 70%.

“Recibieron una garantía hace tres años para una emisión de bonos en el marco de un programa de Unidos por Colombia de la pandemia que nos dijo que ahí había una necesidad para el país en el año 2021”, explicó.

Vale aclarar que todo este tema se desprende del bloqueo preventivo del VMD (equivalente al cupo máximo) de Ban100 y Credivalores, aprobado por el comité extraordinario del FNG a finales de julio.

Esta fue una decisión preventiva debido a que ambas entidades financieras representan un riesgo mayor, según lo descrito en el Manual Saro. Además, según conoció LR en el acta del comité, fue una decisión unánime, tras la situación económica de Credivalores y Finanza Inversiones, empresas que dieron origen a Ban100, y las cuentas cruzadas entre ellas.

Ante esto, Cuéllar indicó que quiere “generar una sensación de calma, no solamente a nivel de los tenedores de bonos, de las mismas entidades. Nosotros no estamos adelantando ningún tipo de actividad, ni de intervención, ni de sanción, ni de inspección, ni de vigilancia, porque no tenemos la competencia”.

Lee También

La asamblea y el restante de los bonos

Por medio de la información relevante de la Superintendencia Financiera, Credivalores citó a reunión de asamblea general de tenedores de bonos en donde se conocerá el informe de posición oficial del Fondo Nacional de Garantías sobre reperfilamiento de los bonos parcialmente garantizado.

En cuanto a 30% restante de pago, indicaron en el mismo documento que Credivalores “no podrá pagar 30% del capital de los Bonos, suma no cubierta por la garantía parcial del FNG, ni los intereses sobre el capital, en total una suma de $33.086 millones”.

Tras confirmarse el impago la calificadora de riesgo BRC Ratings, compañía de S&P Global, le bajó la calificación de originador de Credivalores a ori 5, desde ori 4, y retiró el estatus de revisión especial (CreditWatch) negativo, según informó a través de una nota enviada a través de la información relevante de la Superfinanciera.

Además: Gremios del sector energético desmienten al presidente Petro sobre precios del servicio de luz

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.