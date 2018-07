Para Andrés Díaz-Granados, Manager Ejecutivo de la firma mencionada, el MBA funcionaría mejor en empresas que no tengan relación alguna con mercados que hablen inglés, “el tema radica en que cada vez más compañías tienen mayor relación con mercados no hispanohablantes”.

Otra ventaja que ofrece el inglés sobre el MBA es la posibilidad de acceso a mejores salarios. “Los ejecutivos que cuentan con inglés fluido, por lo general, tienen acceso a empresas multinacionales grandes que le permiten una ventaja de entre el 5 % y 15 % de aumento salarial versus uno que no lo hable.”, aseguró Ricardo Suárez, Manager Ejecutivo de la plataforma de estudios salariales ‘Show Me The Money’.

“Un MBA otorga capacidades de acceso a posiciones de mayor responsabilidad y gestión gerencial. Por su parte, el manejo de idioma inglés permite acceder a puestos de empresas multinacionales que ofrecen mejores salarios a sus empleados”, agregó Suárez.

Díaz Granados enfatizó que “hacer un MBA no garantiza ascensos. Cada vez más profesionales tienen MBA y cada vez más universidades lo ofrecen, incluso con doble titulación, online, etc., y se está “comoditizando” en mayor medida”.

La otra variable que tuvieron en cuenta fue la recuperación de la inversión en estos estudios. En un corto plazo sale más rentable estudiar inglés en la vida laboral, pues el retorno del gasto de un MBA, en promedio, tarda entre 3 y 5 años.