Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio a conocer que habrá acciones contras las EPS en Colombia que no cumplan con la atención de los usuarios.

Según el titular de la cartera, se siguen recibiendo quejas por las fallas en la atención, pero se avanza en la vigilancia para que se garantice toda la prestación de los servicios.

En declaraciones recogidas por RCN Radio, dijo Jaramillo que espera que las EPS en Colombia entiendan que están garantizados los recursos para que les lleguen por anticipado, “agosto está pagado en el régimen subsidiado y estamos en la cuarta semana de pago del régimen contributivo”, aseguró.

(Vea también: Usuarios de Famisanar y Sanitas, asombrados por aviso hecho con servicios en 60 hospitales)

Esta postura se da en medio de la expectativa por conocer el documento final de la reforma a la salud, que se espera sea discutido a manos del Congreso de la República en los próximos días.

¿Qué viene para las EPS en Colombia?

“Todas las EPS tienen que entender que es una sola bolsa y no es una bolsa para presupuestos máximos y otra diferente para los gastos normales de la atención en salud, aquí no puede ninguna EPS justificar de ninguna manera el que no atienda a todos y cada uno de los pacientes si son enfermedades huérfanas o raras o crónicos, porque ellos están todos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se les ha pagado al día no se les debe absolutamente nada”, explicó.

Lee También

Hay que recordar que, en medio de esta nueva polémica, las EPS en Colombia con mayor cantidad de usuarios se han declarado en la incapacidad de seguir operando en el sistema, por lo que pidieron su retiro.

El gobierno Petro explica que, en medio de la situación, se garantiza la prestación de los servicios y se les está entregando a estas entidades los recursos de manera directa.

“Si alguna EPS no cumple con su función, indudablemente intervendrá la Superintendencia Nacional de Salud”, recalcó el ministro Jaramillo.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.