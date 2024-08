Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció una serie de medidas para combatir el desabastecimiento de medicamentos en Colombia y le hizo un llamado a los importadores de estos productos.

(Lea también: ¿Viruela del mono es mortal? Alerta en Colombia ante “nueva pandemia” por enfermedad)

Para esta entidad, la causa principal del creciente problema en el territorio colombiano con los medicamentos se debe a fallas estructurales en la fabricación de estos y al no reporte de los titulares del registro.

Por eso, a través de un comunicado, el Invima le solicitó a los titulares e importadores a informar de forma oportuna sobre el estado de los fármacos.

“Un llamado urgente a titulares e importadores de medicamentos que están siendo detectados como desabastecidos, para que informen, de manera inmediata, sobre el estado de los productos”, señaló el ente regulador en el documento, citando además que así lo dicta el artículo 18 del Decreto No. 334 de 2022.

Lee También

Esta normatividad es sobre la obligatoriedad de informar sobre la no comercialización temporal o retiro definitivo de medicamentos y dicta que se debe notificar al Invima la no comercialización temporal en un plazo no mayor a 30 días una vez ocurra dicha situación.

Le puede interesar: Director del Invima dice que entre 10 y 12 medicamentos están escasos en el país

“Los titulares de registros sanitarios deberán informar al Invima, a través del canal que se establezca por ese Instituto, aquellas situaciones o incidentes que impidan la comercialización o que conlleven a una interrupción temporal o retiro definitivo del mercado local que impacte en el abastecimiento de medicamentos”, estipula dicho artículo.

¿Qué otras determinaciones tomó Invima frente a crisis de medicamentos?

Dentro de las otras medidas anunciadas por esta institución está la creación de mesas de trabajo en donde se incluyen a productores, pacientes, sociedades científicas y titulares de registro, esto con el fin de encontrar soluciones efectivas.

Invima también extendió la petición a las secretarías de Salud y entes territoriales para que informen de manera oportuna a la entidad y al Ministerio de Salud.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.