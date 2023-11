Enel Codensa lanzó un nuevo aviso a sus millones de clientes que se encuentran en mora con el pago de sus respectivas facturas de energía, hasta la fecha.

(Vea también: Advierten a colombianos que recibo de la luz subiría duro con nueva opción tarifaria)

La compañía informó que partir del próximo jueves 9 de noviembre “retomará gradualmente el proceso de suspensión del servicio para los clientes que presenten mora en el pago de su factura”. La medida afectará primero a quienes “tengan dos o más periodos sin pago”.

Quiénes se salvarán de cortes de luz de Enel en Colombia

A la vez, confirmó que esos cortes tendrán como única excepción a aquellos clientes que “aún presenten inconsistencias en pagos no procesados, pagos doblemente debitados en entidades bancarias, posibles valores acumulados en cobros de servicio de terceros y/u otras reclamaciones en curso”.

Para evitar que los usuarios que ya pagaron sus facturas se vean afectados por las actualizaciones de sistema que crearon inconvenientes para Enel, la organización expresó que ya tomó “las medidas necesarias para hacer las correcciones en los casos que se han identificado”, mientras que continúa “trabajando para dar solución a todas las inconsistencias durante la estabilización del sistema”.

Lee También

Pero deberle dinero a Enel no es la única causal para que le corten la luz, pues la suspensión del servicio también puede presentarse por no permitir al funcionario de la empresa la lectura del medidor o no dejar que ingrese a un predio a hacer la inspección del equipo de medida.

Semanas atrás, la empresa había informado que estaba llevando a cabo una actualización en sus canales tecnológicos, entre los que se contaba la facturación y transacciones por Internet, procesos que crearon problemas para muchos usuarios que no recibieron sus recibos a tiempo.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.