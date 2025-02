La confirmación de su entrada en este proceso la dio la Superintendencia de Sociedades, siendo unas de las primeras empresas que en este año se acogen a esta estrategia para salvar los empleos y buscar la continuidad de su negocio, que en el caso de la Pastelería Santa Elena es de gran tradición.

La crisis de esta empresa se da por baja en las ventas, lo que deriva en falta de recursos para honrar sus deudas. “Tenemos varias razones sociales, pero en la parte de la fábrica es donde tenemos el proyecto, porque los almacenes o los que atienden a los clientes no están en esa figura”, explicó Carlos Esteban Villa, gerente de la organización, en charla con La República.

(Vea también: celebran trabajadores en Colombia: empresa que casi quiebra ahora da plata con este modelo)

“Existe un problema de liquidez, por eso nos acogimos a esta medida, para fortalecernos, pero esto no es una liquidación, ni una quiebra”, explicó en redes sociales.

Villa señaló que la idea de entrar en proceso de reorganización es “no afectar los puntos de venta, el mercado, ni el empleo”, razón por la que no se está “pensando en cerrar ningún punto, al contrario. Se pueden dar reubicaciones o traslados, pero no necesariamente por cierres”.

En la actualidad, la querida y reputada Pastelería Santa Elena tiene 25 locales, muchos de ellos en centros comerciales. 12 de ellos están en Medellín, siendo la capital antioqueña su fortín, aunque también hay locales en Bogotá, Pereira, Montería y Barranquilla.

“La idea no es cerrar, sino crecer”, asegura Villa, razón por la que no se descarta adquirir algunos puntos de venta en caso de encontrar un “buen punto de venta”. “Sería un tema de ubicación en barrios o centros comerciales. No tenemos pensado irnos de ninguna ciudad y menos de Bogotá y Medellín, que son las principales”, añadió.

Lee También

Qué le pasó a la Pastelería Santa Clara

Explica su gerente que luego de la pandemia por el Covid-19 hubo un leve pico de ventas y una recuperación, pero como consecuencia de esa crítica situación “la compañía empezó a tener una pérdida acumulada”, y esa es la que no se ha podido recuperar. “Lo que más nos está afectando son los laborales, de impuestos y de materia prima”, dijo.

Sumado a eso, en los últimos años se han dado unos cambios para los trabajadores que se pactaron desde el gobierno de Iván Duque que también han tenido consecuencias en la pastelería.

“Nos afectó la reducción de la jornada laboral. Cuando se tiene atención directa al público, se pagan más horas extras y recargos nocturnos. Estamos al día con todo, pero es un sobrecosto grande”, señaló Villa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.