Fabricato, una de las empresas textiles más grandes de Colombia y la única de las tres hilanderías que quedan en el país, entró el año pasado a un nuevo proceso de reestructuración que ha servido para mejorar significativamente sus resultados, tanto así que ya ha generado utilidades.

En entrevista con Valora Analtiik, Gustavo Lenis, presidente de Fabricato, contó que la decisión de salir del negocio del denim ha beneficiado significativamente los márgenes y dado oportunidad de mirar hacia nuevos negocios, permitiendo ver de cerca la salida del proceso que tienen actualmente en la Superintendencia de Sociedades.

Además, la capacidad que tenían para la fabricación de este tipo de textiles, liberó espacios para el negocio inmobiliario, que también se viene fortaleciendo.

Fabricato y su proceso de reorganización ante la Supersociedades

La compañía textil finalizó su primer proceso de reorganización en diciembre de 2023, luego de ingresar en el año 2000. No obstante, el 11 de julio del año pasado fue aceptada en un nuevo proceso bajo esta figura, debido a una baja fuerte en la demanda que impactó sus resultados.

“Estamos en la parte más dispendiosa que es la graduación de los créditos, después nos toca ponernos de acuerdo en los plazos, pero en el momento en el que salgamos de los pasivos bancarios ya se puede trazar una ruta para salir de la Ley 1116 de una manera más corta, en mucho menos tiempo”, afirmó Lenis.

Aunque no dio fecha estimada de cuándo podría realizarse este proceso, sí afirmó que estiman que sea pronto y que una vez que lo hagan hay que contemplar que “Fabricato tiene activos no solamente inmobiliarios, sino también inversiones de las que todavía no hemos recibido la plata y construcciones en curso sobre las cuales tampoco hemos recibido el dinero”.

“Entonces hay que sentarse a organizar la parte financiera y después con el resto de acreedores y ver cuál sería el plazo en el cual Fabricato puede salir de la restructuración”, comentó.

¿Cómo está Fabricato financieramente en este momento y que viene?

Así como el resto de empresas en Colombia, Fabricato comunicará en las próximas semanas los resultados financieros de su operación en 2024, pero anticipó que los últimos meses habrían generado ganancias.

“Desde septiembre del año pasado dimos utilidades. Básicamente lo que ha pasado es que a partir de la restructuración tomamos decisiones como dejar de fabricar denim, una línea de negocio muy importante, pero en la que estábamos perdiendo dinero. A partir del momento en el que C-jeans, que era nuestro principal comprador, se fue del negocio, nosotros quedamos vendiendo una pequeña porción a las marcas y lo más grande a los distribuidores donde el margen era mucho menor”.

En consecuencia, “los márgenes de denim se fueron al piso y eso estaba perjudicando el resultado de la compañía. Por esta razón, con el cierre de la línea, la marca se concentró en driles, en tejido de punto y en tejidos, hecho que causó una mejora de 14 puntos en dicho margen, lo que ha ocasionado que la compañía ya esté mostrando ‘números negros’”.

Sin embargo, hay que mencionar el año pasado la empresa firmó un acuerdo con la compañía Capricornio de Brasil para ser sus distribuidores de denim en Colombia.

En cuanto a nuevos recursos para proyectos mencionó que son conscientes que las “inversiones son muy importantes y que, de hecho, se han venido haciendo intensivamente en los dos últimos años, pero que actualmente están suspendidas”.

En el negocio inmobiliario, el presidente de Fabricato cuenta que en este momento tienen un proyecto de Ibagué que están dando ventas estables y que lo mismo está sucediendo con el centro comercial Parque Fabricato.

“De resto los temas inmobiliarios en Rionegro, que es donde quedaban nuestra fábrica de punto Riotex que es un parque industrial que está totalmente alquilado. Y ahora con la decisión de dejar de producir denim, también aquí en la planta en Bello hemos desocupado algunas de las bodegas y nos hemos metido ahí también en el negocio inmobiliario y hemos alquilado unas bodegas grandes”.

De cara al 2025, Lenis es enfático en afirmar que los ingresos van a estar por debajo de los del año pasado porque no se va a producir denim, que era el 50 % de Fabricato, pero que el margen bruto ha mejorado en 15 puntos.

“En la restructuración que hicimos del área comercial, distribuimos Fabricato comercial en cuatro líneas de negocio: una son marcas; otras dotaciones; otras textiles especializados donde está todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, no sólo colombiana sino de varios países; y la unidad de negocio que se ocupa de lo que era el antiguo Fabricato que eran puros distribuidores”.

Además, resaltó que tienen una nueva unidad que servicio para todas, que es lo que se denomina paquete completo, ahí tenemos un pequeño taller y patronista, estamos entrando algunas licitaciones, por ejemplo, nos ganamos Confama, hacemos los uniformes de ellos, a uno les vendemos la tela y a otras los uniformes ya confeccionados. No es el core de nosotros, pero si el cliente quiere el servicio nosotros podemos ofrecerlo”.

Los retos del sector en Colombia

A propósito del tema, aunque Fabricato ya dejó el negocio de denim, que es el que tradicionalmente tiene dentro del sector textil uno de los índices más altos de cifras de contrabando, la empresa igual afirma que este es un tema que preocupa mucho a la industria.

“Lo más preocupante del contrabando sigue siendo en el denim porque se mismo precio del algodón y ahí no hay nada que hacer. Nosotros con todos los subsidios y con todos los incentivos a las exportaciones que dan en el Oriente no podemos competir, pero si a eso se suma el tema del contrabando, que además tiene incluido todo el lavado porque el lavado de la plata del narcotráfico –no todo, pero una parte está metido en las telas- es imposible competir. Lo más difícil era el denim, en las otras telas también hay contrabando, pero es un poco menor”.

