El millonario británico Jim Ratcliffe, nuevo accionista del Manchester United en un 25%, y su grupo empresarial Ineos han invertido ya una parte de sus ganancias en proyectos deportivos diversos, del ciclismo a la vela pasando por la Fórmula 1, el atletismo y el fútbol.

Fútbol: Suiza, Francia y la Premier League

Ratcliffe y su gigante industrial Ineos pusieron un primer pie en el fútbol al adquirir el equipo suizo Lausanne Sport en 2017, antes de poner unos 100 millones de euros de la época para hacerse en 2019 con el Niza francés.

“Hemos cometido algunos errores en Lausana, pero aprendemos rápido”, comentó Ratcliffe cuando aterrizó en el Niza.

En la época, su hermano Bob, encargado de las operaciones futbolísticas de Ineos, había fijado como meta llegar a la Liga de Campeones en un plazo “de tres a cinco años”.

Las cuatro últimas temporadas han visto cómo el Niza quedaba dos veces quinto de la Ligue 1 francesa y dos veces noveno. Por su banquillo han ido sucediéndose los entrenadores y con el nuevo, el italiano Francesco Farioli, el equipo es actualmente segundo, después de 17 jornadas de las 34 del campeonato.

