Esta moneda digital es reconocida por tener la cara de un perro Shiba Inu como logo principal; aquella nació como una broma y se convirtió en una criptomoneda valiosa. El aumento de su valor ha tenido varios factores como los peculiares comentarios de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.

Como explica CNN, esta vez, el dogecoin subió su valor después de que Coinbase, plataforma que funciona como una billetera virtual, dijera que “algunos usuarios de su servicio pueden comprar y vender” la moneda; en total, esta se “disparó más del 25 %” a unos US$ 0,40.

Pese a su incremento, otras criptomonedas, como el bitcóin o el Ethereum, siguen siendo más valiosas, debido a que tienen precios de $US 39.244 y $UD 2.872, respectivamente, según los datos que publicó CoinMarketCap.

El sudafricano no dudó en realizar comentarios sobre el anuncio mencionado. Fiel a su estilo, él volvió a publicar un tuit que puso en 2020 que decía: “Es inevitable”. En la publicación se ve una nube gigante con el rostro del perro Shiba Inu, que rodea a lo que él llama el sistema financiero global, así lo podrá ver a continuación:

Posteriormente, el empresario de Tesla Motors y Space X agregó otra fotografía que dice: “Encontré esta foto mía de niño”. Esta fue la imagen que compartió en su cuenta de Twitter:

Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP

— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021