Uno de los espaldarazos más grandes de Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, a las criptomonedas fue en marzo, cuando anunció que se aceptarían para comprar carros eléctricos Tesla, después de que en diciembre de 2020 que las criptomonedas eran “casi tan mentira como las monedas fiduciarias”.

Elon Musk no solo ha tenido influencia en el bitcóin, sino también en el dogecoin, una criptomoneda que nació como una broma y ahora se ha apreciado más allá de las expectativas.

Más recientemente, el multimillonario sudafricano nacionalizado estadounidense anunció en un trino que Tesla había decidido suspender la posibilidad de comprar sus vehículos utilizando como moneda el bitcóin.

La razón de las declaraciones de Musk sobre no aceptar bitcóin para comprar carros Tesla se basa en que supuestamente la minería o la creación de bitcóins utiliza energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles, como el carbón que utilizan algunas termoeléctricas para producir electricidad.

Eso tampoco es del todo cierto, pues esa teoría fue rebatida por analistas y expertos que dicen que en la actualidad, el 76 % de la minería de criptomonedas (especialmente bitcóin) se hace con energías renovables, señala la cadena CNBC.

Fuentes de especialistas de firmas extranjeras que crean software para minería de bitcóin consultadas por Pulzo dicen respecto de Elon Musk que no es que se trate de una contradicción, sino de una estrategia del multimillonario en su propio beneficio.

Por tratarse de una opinión en el plano especulativo, uno de los ejecutivos de una desarrolladora alemana que pidió mantener su nombre en reserva le dijo a Pulzo que Elon Musk planea usar su influencia para jugar con el precio de las criptomonedas para comprar barato y luego, cuando haga un comentario a favor y suba el precio, vender caro.

Adicionalmente, expertos de un fabricante de software australiano consultado por Pulzo opinan que Musk estaría creando su propia criptomoneda y de ahí sus constantes opiniones contradictorias en ese sentido, como para “medirle el aceite” al mercado.

De acuerdo con Bloomberg, Elon Musk tiene actualmente una fortuna de 160.600 millones de dólares, un 24 % menos que su máximo de enero, debido al desplome de bitcóin y bajas en las acciones de Tesla.

Irónicamente para el empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado canadiense, la mayor criptomoneda cayó, dicen analistas, por mensajes que él mismo compartió en su cuenta de Twitter.

Elon Musk lost his spot as the world’s second-richest person to Bernard Arnault after Telsa shares fell more than 2% Monday https://t.co/t8VqOgFf4C

— Bloomberg (@business) May 17, 2021