De acuerdo con Bloomberg, Elon Musk tiene actualmente una fortuna de 160.600 millones de dólares, un 24 % menos que su máximo de enero, debido al desplome de bitcóin y bajas en las acciones de Tesla.

Irónicamente para el empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado canadiense, la mayor criptomoneda cayó, dicen analistas, por mensajes que él mismo compartió en su cuenta de Twitter.

Primero informó que se echó para atrás y que Tesla ya no aceptará bitcóin como medio de pago, noticia que hace unos meses disparó el precio de la criptodivisa. Además, Musk insinuó este domingo que su compañía habría vendido o iba a vender sus activos en bitcóin, aunque después aclaró que no lo había hecho.

Elon Musk lost his spot as the world’s second-richest person to Bernard Arnault after Telsa shares fell more than 2% Monday https://t.co/t8VqOgFf4C

