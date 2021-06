Como lo explica CNN, Tesla Motors “ha elevado el precio de su auto Model 3 unos US$ 2.000 y ahora cuesta US$ 39.990 para su modelo base” y “el SUV Model Y en US$ 5.000 y ahora cuesta US$ 51.990”.

A esto se refirió un usuario en redes sociales, quien cuestionó la situación. No obstante, aquel recibió una respuesta de Musk: “Los costos aumentan debido a la presión de precios de la cadena de suministro en toda la industria, especialmente materias primas”.

A continuación podrá ver la publicación del magnate:

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.

Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2021