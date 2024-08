Por: VALORA ANALITIK

Las remesas hacia Colombia han alcanzado un nuevo hito en lo que va de 2024, superando los US$ 5.625 millones, lo que refleja, tanto el incremento en la migración global, como la acelerada digitalización de los servicios financieros.

Según datos del Banco de la República, el segundo trimestre de 2024 cerró con US$ 2.906 millones en remesas recibidas, consolidando a Colombia como uno de los principales destinos de estos recursos en la región. En junio, las remesas ascendieron a US$ 1.017 millones superando las cifras registradas en mayo que fueron de US$ 916 millones.

Este crecimiento puede atribuirse a varios factores, como el aumento continuo de la migración y la adopción masiva de tecnologías digitales para el envío de dinero. Los usuarios están optando cada vez más por canales digitales para realizar sus transferencias, tendencia que se ve reflejada en el incremento del 13 % en las transacciones digitales de Western Union durante el primer trimestre de 2024.

En este entorno dinámico, Efecty se posiciona como una opción para realizar giros internacionales desde Colombia. Gracias a su alianza con Western Union, empresa global en transferencias de dinero, ofreciendo a los colombianos una solución integral que incluye, tanto métodos tradicionales, como digitales para realizar transferencias a más de 200 países alrededor del mundo.

Con una red de más de 8.000 puntos físicos en todo el país, Efecty permite a los usuarios enviar giros internacionales.

¿Cómo es el proceso para realizar o recibir giros internacionales por Efecty?

De acuerdo con Efecty, el remitente debe presentar su documento de identidad, proporcionar los datos del destinatario incluyendo el país de destino, registrar por seguridad una huella dactilar y realizar el pago.

Posteriormente, el destinatario recibirá un código MTCN de 10 dígitos para retirar el dinero en su país de residencia.

Para aquellos que prefieren las transacciones digitales, la empresa también ofrece la posibilidad de realizar envíos de dinero a través de su aplicación móvil. Ahí, los usuarios pueden completar el proceso de transferencia utilizando la plataforma PSE.

Estados Unidos y España son los principales países que envían remesas a Colombia, representando juntos el 66,6 % del total de envíos. Dentro de Colombia, los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia se destacan como los mayores receptores de estas divisas, acumulando el 58,1 % del total.

Con un crecimiento proyectado del 2,3% en las remesas hacia Colombia para 2024, según el Banco Mundial, Efecty será otra opción para el flujo de divisas hacia el país.

