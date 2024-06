La reforma pensional que fue aprobada en el Congreso plantea un gran cambio en Colombia porque ahora más personas deberán a cotizar en Colpensiones, un régimen al que durante los últimos años le han huido las personas en su juventud, aunque lo aprovechan en su vejez.

Entre lo muchos cambios que habrá es que parte del dinero que cotizan los trabajadores que actualmente están en etapa productiva serán usados para pagar las pensiones de años anteriores. Eso es visto como un problema por parte de algunos expertos, como Asofondos, quienes plantean que esto llevará a una desfinanciación en un futuro.

Frente a ese y el problema del envejecimiento de la población, el presidente Jaime Dussán planteó, en entrevista con El Tiempo, que “no es solo en Colombia, sino mundial” y por eso expresó que en el país se debe dar un debate sobre el aumento en la edad pensional, pero no será en este Gobierno.

“Seguramente en 5 o 10 años se debe estar pensando en aumentar la edad pensional, como lo hicieron en Francia y como se ha debatido en España, Estados Unidos y países latinoamericanos”, aseguró el presidente de Colpensiones en el rotativo.

Reformas estructurales como las que verán en el país durante el próximo año —tiempo que quedó estipulado en el proyecto aprobado en el Congreso— no son tan constantes, pero los debates sobre el aumento en la edad de pensión sí lo son. De hecho, el último aumento que determinó que los hombres se jubilarían a los 62 años y las mujeres a las 57 fue en 2014.

“Estabilicemos los aportes para el pago de las pensiones y vamos estudiando dialécticamente este tipo de cosas, de tal manera que los analistas económicos y los profesionales, en lugar de hablar de catástrofes, hablemos de iluminaciones, porque los jóvenes de hoy en día son rebeldes sin piedra y sin fusil, inteligentes y tienen más oportunidades”, dijo el presidente de Colpensiones en El Tiempo.

El proyecto presentado por el Gobierno Petro no plantea ningún cambio en la edad de pensión, aunque algunos expertos mencionaron durante los debates que no debía dejarse pasar por alto e incluirse, aunque sí hubo un aspecto relacionado con la edad que no fue bien visto por algunos.

Lo que sí cambiará es la cantidad de personas que cotizarán en Colpensiones, el subsidió que recibirán los adultos mayores que no logren las semanas y cómo se organiza el marco fiscal para poder sostener este sistema, entre otros cambios.

Según Dussán, “los análisis que han hecho el Ministerio de Hacienda y los estudiosos dicen que hasta el 2070 se tendrán los recursos necesarios para esta nueva reforma pensión”.

Lo que sí parece claro es que las personas que tienen menos de 50 años seguramente se verán afectadas porque sí o sí se deberá aumentar la edad de pensión en los próximos años.

