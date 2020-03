green

La primera medida es la reducción en dos billones de pesos los costos y gastos, para fortalecer la competitividad de la empresa, informó Caracol Radio.

Adicionalmente —continuó la emisora—, habrá una reducción de 1.200 millones de dólares en el plan de inversiones que se tenía proyectado para este año.

Felipe Bayón, presidente de la compañía, explicó, citado por la frecuencia radial, que las medidas apuntan a orientar y fortalecer diferentes oportunidades de inversión, pero teniendo en cuenta la situación del petróleo y la caída de los mercados internacionales.

Por el momento, dijo Caracol Radio, la empresa no contempla un recorte de personal. La emisora también estimó que habrá un apretón en gastos, inversiones y viáticos.

Juan Carlos Echeverry, expresidente de la compañía, calificó la medida, en ese mismo medio, como “fuerte”.

“Lo que veo en esta movida de Ecopetrol va en el sentido de no gastar cosas que, en una situación de caída de precios, se bajan los ingresos y la liquidez sustancialmente; no gastar la plata que no tiene. Cuidar la caja”, agregó Echeverry. “Me parece razonable”.

También explicó que lo de los despidos, en general, cuando sucede, no es dentro de la planta de Ecopetrol, “sino que se dejan de demandar muchos servicios que prestan inmensa cantidad de empresas de servicios petroleros en Colombia y ellas son las que sufren sobre todo el impacto”.

“Si Ecopetrol deja de invertir esos 1.200 millones de dólares, pues esos son servicios que dejan de comprarles a muchas empresas, y el empleo en estas empresas es el que va a sufrir”, concluyó Echeverry.