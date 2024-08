Por: VALORA ANALITIK

En medio de la contingencia que vive la Dian, la institución dio a conocer que amplió fechas para que algunas personas, afectadas por la situación, puedan adelantar su obligación por declarar renta en Colombia.

Según la institución, es necesarios que todos los declarantes tengan muy presente sus fechas de vencimiento de acuerdo con los últimos dos dígitos de su cédula o NIT.

La Dian explicó que la alta demanda de solicitantes colapsó el sistema, por lo que algunas personas, con los primeros vencimientos (que iniciaron desde el pasado 12 de agosto) no han podido completar el trámite de declarar renta en Colombia.

Según la misma institución, las personas que no han podido completar el trámite no van a ser sancionadas por no cumplir con la obligación.

¿A qué personas se les dará más plazo para declarar renta en Colombia?

La medida beneficia a las personas que terminan en:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Estas cédulas podrán declarar renta en Colombia hasta el próximo martes 20 de agosto. La nueva fecha no va a obligar a que las personas paguen sanciones o intereses por mora.

