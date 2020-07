green

Los centros comerciales de Soacha y otros comercios abrieron desde la 6:00 de la mañana para dar inicio al segundo día sin IVA, que se lleva a cabo en medio de la emergencia del coronavirus para reactivar la economía.

Diferente a lo que sucedió en Bogotá, donde las personas no madrugaron para la jornada de descuento (como sucedió el primer día sin IVA), los habitantes del municipio sí llegaron con anticipación.

Las largas filas fueron evidentes en un informe de Noticias Caracol, que también mostró que, tanto los ciudadanos, como los establecimientos cumplieron con los requisitos de seguridad como distanciamiento social y uso de tapabocas.

También fue evidente que los comercios dispusieron de geles antibacteriales para que los consumidores se desinfectaran, y restringieron el paso en la zona de electrodomésticos, pues, las grandes superficies solo pueden vender esos productos por internet.

El primer día sin IVA dejó grandes lecciones y, por lo mismo, el caos que se vivió el pasado 19 de junio ya no se presenta en las tiendas presenciales. No obstante, las aglomeraciones ahora son virtuales, pues varios usuarios han tenido que hacer filas de más de 120.000 personas en las plataformas digitales para poder comprar.