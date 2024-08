La declaración de renta es un trámite complejo que puede ser tedioso, pero que miles deben hacer sí o sí en nuestro país.

En algunos casos, luego de la declaración hay personas que deben adelantar el pago al impuesto de renta.

Sin embargo, también hay escenarios en los que el contribuyente al declarar renta tiene como resultado final un saldo a favor al culminar el proceso.

Pulzo habló con Jorge Alexánder Jaramillo, asesor contable para empresas en sector público y privado, especialista en derecho tributario y aduanero de la Universidad Católica, quien explicó cómo funcionan los saldos a favor.

“Los saldos a favor se dan por lo general cuando le hacen retención en la fuente por salarios. Cuando hace la declaración, para que tenga un saldo a favor debe tener movimientos específicos“, detalló el experto.

Por ejemplo, una persona a la que le hacen retención en la fuente y además tiene rentas exentas como créditos de vivienda o dependientes bajo su cuidado podría terminar con un saldo a favor en la Dian.

“Si tiene ingresos y aplica varios beneficios de renta exenta [créditos de vivienda, Icetex, etc.], eso da un valor. El valor a pagar [tras la declaración], por ejemplo, es de 2 millones de pesos, pero yo le dije a mi empleador que me descuente retención en la fuente y al final del año esas retenciones fueron de 3 millones de pesos. Es decir, me quedó un saldo a favor de un millón de pesos”, añadió el experto en Pulzo.