Si algunos contribuyentes sienten que les salió costoso el pago de la renta del año 2022, la obligación será más pesada cuando cumplan con el año gravable 2023, que se hace efectivo entre agosto y octubre del próximo año.

Esa es la conclusión después de consultar con expertos en contaduría, toda vez que las deducciones más comunes que aplican los asalariados tendrán varias limitaciones en el 2024. Por eso, la recomendación es aprovisionarse de una vez y no cometer el error de endeudarse para pagarle al Estado.

Jorge Zuluaga, contador independiente, confirmó que el pago de la renta saldrá más caro en 2024 porque entró en vigor la Ley 2277, que fue la reforma tributaria aprobada por el gobierno de Gustavo Petro y con la que se pretende recaudar más de $19 billones adicionales en el primer año de aplicación.

“Con base en ello, se limitan ciertas deducciones a las que tienen derecho las personas, pero a la vez crean otros beneficios. Sin embargo, hay que mencionar que esos beneficios terminan favoreciendo a las personas que pueden tener mucho más dinero”, apuntó.

Hay que recordar que este año deben declarar renta (no necesariamente pagar) aquellas personas cuyos ingresos brutos en 2022 totalizaron $ 53.206.000 o más. Si sus compras con tarjeta de crédito, los consumos totales y las consignaciones en cuentas bancarias sumaron ese mismo valor, igualmente deben cumplir con el trámite.

Según estas cifras, un asalariado con ingresos mensuales de $4,5 millones hace parte de la base de 4,8 millones de declarantes que, conforme con las estimaciones de la Dian, deben reportarse. Así mismo, deben hacer la diligencia si el patrimonio bruto supera los $171.018.000.

Los cambios “fuertes”

Jorge Zuluaga se refirió al descuento del 25% al que tienen derecho las personas naturales por rentas laborales, es decir, por la plata que entra vía salarial, comisiones y prestaciones sociales.

“Anteriormente yo me podía descontar ese 25% con un tope de hasta 2.880 Unidades de Valor Tributario (UVT), con esta nueva reforma ya lo limitaron hasta 790 UVT. Si hablamos con el valor de las UVT, me estarían desconociendo $90 millones, ahí está el golpe fuerte para las personas que son asalariadas, emprendedoras o prestadoras de servicio”, expuso el contador.

“Por otro lado —añadió— en lo que llamamos las cédulas generales (incluyen los ingresos laborales, no laborales y de capital), yo tenía derecho a descontarme unas deducciones por ahorro voluntario en fondos de pensión, por pago en intereses de crédito de vivienda y por medicina prepagada. Ahora, la sumatoria total de mi renta exenta del 25% más el total de mis deducciones no me pueden exceder las 1.340 UVT, anteriormente estaban en 5.040 UVT”.

Con lo anterior en mente, señaló que “estamos hablando de que me están desconociendo 3.700 UVT ($156,9 millones) y ahí también hay un golpe fuerte y el asalariado es el que declara en esta cédula general en la que se tienen las limitaciones mencionadas. Ahí tenemos dos cambios drásticos”.

Y continuó que “para el tema de las rentas laborales y sublaborales (prestadores de servicio, abogado, contador o médico), yo podía descontarme los costos en que había incurrido durante mi periodo de actividad, ahora me los están limitando al 60% y me están exigiendo que todos esos documentos deben estar soportados con factura electrónica”.

Menos margen de acción

Yenni Saldarriaga, experta en planeación fiscal y protección patrimonial, coincidió en que el año entrante la obligación para estos contribuyentes será más onerosa y con las limitaciones aprobadas en la reforma tributaria queda poco espacio para planificar un pago mucho más justo en medio de la necesidad que tiene el gobierno por aumentar el recaudo.

Es bien sabido que el Ministerio de Hacienda le está solicitando al Congreso un total de $ 502,6 billones de Presupuesto en 2024, monto que de recibir el visto bueno, sería el más alto en la historia reciente de Colombia.

“El proyecto de presupuesto para 2024 (…) esta construido con base en el Plan Nacional de Desarrollo para cumplir todos los objetivos (…) y está construido sobre la base de que el ingreso tributario debe ser la fuente primordial con la que se financia un Estado”, dijo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

Desde el Gobierno aseguraron que la reforma tributaria permitirá aumentar el recaudo a cargo de la Dian y fortalecerá a la entidad para luchar contra la evasión. El mensaje es claro: la plata que debe recoger esta entidad tiene que aumentar y será más reducido el espacio para esquivar los impuestos y realizar deducciones.

“Actualmente los contribuyentes están pagando muchos impuestos y eso se debe a las limitaciones que ya están aplicando con base en la reforma tributaria que aprobó Iván Duque en 2021. Pero, si por ejemplo tú eres una persona asalariada que gana muy bien, no me imagino lo que te podría pasar en tu declaración del próximo año”, mencionó Saldarriaga.

“Como persona natural puedes pagar entre el 0 % y el 39 % sobre la renta, eso es demasiado dinero. Obviamente eso se maneja con unas tablas en las que te dicen cuánto pagas sobre el valor de tus utilidades”, agregó, y compartió unas simulaciones que ayudan a aterrizar el alcance de esa obligación que, en muchos casos, es etérea para quienes no declaran ni pagan renta.

Sobre la ley aplicable para el año gravable 2022, las cuentas elaboradas por Saldarriaga indican que, por un salario mensual de $10 millones, el valor del impuesto neto de renta está por el orden de $9,3 millones; si el salario mensual es de $15 millones, el impuesto sube hasta $20,7 millones; y si el salario es de $20 millones, el tributo puede totalizar hasta $32,6 millones.

Señaló que con las limitaciones sobre el 25% que podrá descontarse un asalariado en 2024, “te dejan sin posibilidades de maniobrar; ahí no habría nada que hacer a menos de que empieces tu planeación tributaria con buena anticipación”.

Amortiguar el golpe

Teniendo claro que el pago de la renta, definitivamente, será más elevado el año entrante, este diario les consultó a expertos qué opciones quedan a los contribuyentes asalariados para que la obligación no les descuadre mucho las finanzas.

En primer lugar, Saldarriaga señaló que permitir la retención anticipada en la fuente permite una deducción pausada. Y en eso coincidió Jorge Zuluaga, quien además hizo una recomendación básica: “A las personas que en las empresas les ofrecen la posibilidad de llevar unos documentos para no aplicar la retención en la fuente yo les digo que no lo permitan; nunca dejen que no les apliquen la retención”

Y complementó: “Es más fácil que te quiten $200.000 mensuales, en el año eso suma $1.200.000, porque si a final de año te da para pagar $2 millones ya tienes anticipado $1,2 millones. ¿Cuánto te toca sacar? Serían $800.000, y siempre es más fácil sacar $800.000 que $2 millones completos”.

De otro lado, resaltó que uno de los contrapesos que trae la reforma tributaria de Petro tiene que ver con la posibilidad de descontarse el 1% del gasto total que una persona realice durante todo el año fiscal. Eso sí, todo ese consumo debe estar soportado con factura electrónica.

“Uno muchas veces dirá: ‘pero es que el 1% no es nada’. No obstante, no tiene en cuenta cuántas cosas compró en un año. Si se gastó un promedio de $20 millones o $30 millones, el 1% de ese total ronda los $2 millones”, subrayó.

En línea con ello, remarcó que en Colombia no está muy arraigada la cultura de pedir factura electrónica cada vez que se genera un consumo. Sin embargo, si el contribuyente quiere aliviar la carga del próximo año, debe desarrollar esa disciplina.

Así mismo, hizo notar que hay otro beneficio que podría aliviar el bolsillo de los contribuyentes en 2024, se trata de la deducción que puede hacerse por tener personas económicamente dependientes a cargo.

“Anteriormente —dijo— se podía descontar, máximo, un dependiente económico sin exceder las 32 UVT mensuales, ahora se pueden descontar hasta 72 UVT por cada uno de los dependientes”.

Ese es un beneficio interesante, porque si una persona tiene dos hijos y es la única que responde por ellos —puede ser el caso de una madre cabeza de familia— anteriormente solo podía tomar como dependiente uno de los dos hijos. Por esa parte, se le da un pequeño respiro al contribuyente.

Sergio Cortés, también contador público, indicó que todo lo anterior resume, grosso modo, lo más relevante en cuanto a las rentas laborales y puso de presente que también “se introdujeron unos cambios que sería oportuno analizar; como es el incremento del porcentaje de impuesto sobre los dividendos y unos ajustes sobre los topes del impuesto al patrimonio”.

Los expertos coincidieron en que, pese a la introducción de los nuevos beneficios, la realidad es que no alcanzan para poner la balanza en equilibrio y recalcaron la importancia de aprovisionarse proyectando el incremento de la obligación, de lo contrario, caerán en la necesidad de tomar créditos para cumplir con una obligación fiscal.

