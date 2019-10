green

Todo comenzó con la siguiente pregunta que una periodista de CM& hizo en una rueda de prensa citada por el funcionario.

“¿Quisiera saber si su cartera va tomar alguna responsabilidad política, porque la ley se cae por un procedimiento básico y jurídico, se cae por forma y no de fondo?”, preguntó la comunicadora.

A lo que el ministro le respondió en el recinto que no será la persona que dictamine si alguien tuvo la culpa por esos errores de trámites que causaron la decisión de la Corte.

“Cuando me lea la sentencia y sepa qué exactamente fue el tropiezo, se asignarán las culpas, no yo, porque no soy ni juez ni historiador, la tomarán ellos y dirán quién fue el culpable, me imagino que en la medida en que la decisión no fue unánime, según el comunicado de prensa, habrá quienes opinan que el error fue por un lado o el otro, yo no soy nadie para asignar culpas ni responsabilidades, ni ese es el punto de esta rueda de prensa”, respondió Carraquilla.

Ante esa declaración, la periodista contrapreguntó: “¿Como cartera no asumen una responsabilidad?”

Y el ministro añadió: “Depende de lo que diga la sentencia: puede decir que el ministro fue un imbécil y la embarró en el camino, cuyo caso yo asumiré toda la responsabilidad. Lo único que le digo es que esa votación no fue unánime… Veremos qué dice la sentencia y en dónde se produjo el error para hacer esos juicios, y no los voy a hacer yo, los dirán los historiadores”.

Finalmente, en la conferencia, Carrasquilla aseguró que el Gobierno presentará en los próximos días un proyecto que contenga los mismos conceptos de la ley que el alto tribunal declaró inexequible.