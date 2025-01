Por: VALORA ANALITIK

A principios de mes, el banco Davivienda confirmó la primicia de Valora Analitik, aliado de Pulzo, sobre su integración con Scotiabank Colpatria en Colombia, Costa Rica y Panamá, consolidando una entidad de más de 27 millones de clientes.

Es importante mencionar que el acuerdo también incluye que Scotiabank Canadá, a través de su matriz The Bank of Nova Scotia, se convierta en accionista de Davivienda con una participación del 20 %.

Con la integración, Davivienda aumentará sus activos en un 40 %, ganando participación de mercado en los tres países. Se estima que la entidad combinada tenga US$ 59.700 millones en activos, US$ 45.500 millones en préstamos brutos, US$ 43.200 millones en depósitos, US$ 5.200 millones en capital, y 27,4 millones de clientes.

Además, según las cifras de Davivienda, la participación de mercado en Colombia aumentaría del 14,9 % al 18,8 %, en Costa Rica del 6,5 % al ​​13,2 %, y en Panamá del 1,3 % al 4,8 %.

Análisis además agregan que Davivienda se convertiría en el segundo banco en términos de activos, cartera y depósitos, además de que la operación en Costa Rica sería aproximadamente dos veces mayor y en Panamá 2,8 veces superior.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2025, pendiente de las aprobaciones corporativas.

“Desde la perspectiva de los tenedores de bonos, el acuerdo trae buenas noticias, ya que, según la dirección, el CET 1 podría mejorar del 10,37 % al 10,74 % después de la transacción, dado que los niveles de solvencia en algunas de las operaciones de Scotiabank son más altas que los de Davivienda”, escribió Credicorp Capital en un análisis sobre el tema.

Sumado a esto, el reporte dice que la integración podría llevar a un mejor rendimiento financiero gracias a una cartera más diversificada y la realización de sinergias. “El banco indicó que la integración podría generar sinergias de costos anuales antes de impuestos de $ 1 billón (US$ 220 millones) después de ejecutar completamente el proceso de integración”.

Esto podría traducirse en una mejora de 550 puntos básicos en la relación costo-ingresos, una mejora de 35 puntos básicos en la relación costo-activos y una mejora de 230 puntos básicos en el ROAE.

Además, para Credicorp la incorporación de un socio global experimentado al consejo es un aspecto positivo de este acuerdo, aunque “el éxito de estos resultados dependerá de la implementación efectiva de la integración”.

De acuerdo con el análisis de Credicorp, es probable que Davivienda se beneficie del ciclo actual, mostrando mejores resultados. Además, aunque la visibilidad de la posible creación de valor por el acuerdo con Scotiabank parece limitada en esta etapa, “el mercado debería recibir de manera positiva el aumento esperado en los niveles de CET 1”.

Qué dice Bancolombia tras integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria

Por otro lado, la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia lanzó una nota sobre el tema en la que detalle posibles comportamientos accionarios que se evidenciarían más adelante tras la integración de Davivienda y Scotiabank.

Según el análisis, al día del anuncio de la transacción, Davivienda tenía un precio en bolsa de $ 18.100/acción, lo que representa un múltiplo precio valor en libros (PVL) de 0,55x, con un patrimonio de US$ 3.800 mn. “La nueva entidad tendría un patrimonio de US$ 5.200 millones y entregaría una participación del 20 % a Scotiabank. Así, en nuestras cuentas, si la nueva entidad mantuviera el múltiplo PVL, el precio de la acción que reconocería el mercado sería de $ 20.441/acción”.

Las acciones ordinarias que Davivienda entregará a Scotiabank en la transacción tendrán un periodo de varios años de ‘lock up’ (encerrar), dado que se espera a Scotiabank como un socio accionista de muy largo plazo. “Las acciones preferenciales que entregarán no están sujetas a esto y, por tanto, entrarán en el ‘flotante’ que Davivienda tiene en acciones preferenciales del mercado colombiano”, dice el reporte.

Con la integración se busca mejorar la eficiencia en operaciones, procesos y tecnología, aumentando la productividad a mayor escala. Es por esto que Bancolombia dice que se estima un ahorro de alrededor de $ 1 billón, aunque advierte que el total de las eficiencias se vería reflejado hasta finales de 2026, o inclusive 2027, dado que el perfeccionamiento de la fusión tomaría casi todo 2025.

