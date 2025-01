Por: El Espectador

En el Portal Norte de Transmilenio, dos torniquetes en los ingresos peatonales, costado oriental y occidental, y uno más en la zona de llegada de los alimentadores en la Plataforma uno, ahora cuentan con tres lectores adicionales para recibir el pago del pasaje con tarjeta débito, crédito o billetera digital.

“Este piloto nos sirve para evaluar la posibilidad de modernizar y darle a los usuarios nuevas formas de pago para acceder a nuestro sistema integrado de transporte” afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio.

Este es un plan piloto de la Empresa de Transmilenio que irá hasta el 20 de abril, donde las distintas áreas especializadas concluirán su efectividad y uso, para eventualmente replicarlo en otras estaciones o buses del sistema.

La nueva forma de pago, solo aplica para tarjetas de débito o crédito (nacionales e internacionales) de las franquicias Mastercard y Visa y no aplica para las tarjetas Diners y American Express. Cabe resaltar que no es necesario insertar la tarjeta, ni ingresar códigos de seguridad para validar la transacción.

Según Adriana Cárdenas, gerente general para Visa en Colombia, han realizado estudios de movilidad urbana que “nos han permitido identificar que la tecnología sin contacto permite pagar el transporte en casi la mitad de tiempo”. Por su parte, Federico Martínez, Cluster Lead de Mastercard para Colombia, Ecuador y Venezuela, resaltó que “este anuncio representa un gran avance para nuestra ciudad y se une a nuestros esfuerzos de impulsar un ecosistema de medios de pago cada día más digitalizado”.

Condiciones de nueva forma de pago en Transmilenio

En este abecé le contamos lo que debe tener en cuenta sobre este plan piloto para el pago de pasaje:

¿Es en todas las estaciones de Transmilenio?

No. El pago con tarjeta débito, crédito o billetera digital, solo aplica para el Portal Norte como parte del plan piloto que, si resulta efectivo, se replicaría en otras estaciones.

¿Qué tan seguro es?

Según Transmilenio, las tarjetas de Europay, Mastercard y Visa (EMV) crearon los estándares de seguridad para procesar pagos con tarjeta de débito y crédito. Estas tarjetas utilizan un chip inteligente en lugar de banda magnética, “lo que las hace muy seguras y difíciles de clonar”, aseguraron.

¿Cuál es la tarifa del pasaje si se paga con estas tarjetas?

Se cobra la tarifa plena cada vez que se utilice, es decir, $3.200 pesos.

¿Me aplican transbordos?

No aplican transbordos a $0 en 125 minutos, tampoco descuentos, ni subsidios.

¿En el caso del pago con tarjeta de crédito, se va a cuotas?

No, este tipo de pagos por mínima cuantía se difiere a una cuota normalmente. No obstante, depende de cómo el usuario tenga configurada la tarjeta de crédito con su entidad bancaria.

¿Puedo usar la tarjeta para más de un pasaje?

Sí, puede pasar más de una vez la tarjeta por el lector para comprar los pasajes.

¿En cuánto tiempo procesa el pago?

El usuario acerca su tarjeta bancaria al nuevo lector EMV para que la transacción sea atendida por la pasarela de pagos, quien realiza las validaciones con la red bancaria verificando características como autenticidad de la tarjeta, vigencia y lista negra.

Según Transmilenio, a diferencia de las transacciones en los comercios tradicionales (retail), las transacciones en transporte son más ágiles, “pudiendo tomar 1 segundo o menos para que la credencial sea validada en la terminal y así el usuario ingrese inmediatamente al sistema de transporte”.

¿Puede siempre procesar el pago?

No. El lector de la tarjeta se conecta en línea con los bancos para confirmar la disponibilidad de saldo, si no hay conexión a internet no se podrá usar la tarjeta para ingresar al sistema.

¿En caso de reclamo con quién me comunico?

Como es habitual, lo relacionado con el manejo de la cuenta y tarjetas del banco, deben ser realizados con el banco que tienen sus protocolos de seguridad para manejo con cualquier entidad comercial. Para inquietudes acerca del ingreso al sistema de transporte público, estos deberán ser efectuados en Transmilenio.

Aumento del pasaje de Transmilenio

Tras un año de congelamiento en la tarifa del servicio, y luego de varias pruebas y ajustes entre la tarifa técnica y la tarifa que pagamos los usuarios, la gerencia de Transmilenio anunció el incremento del pasaje para usar el sistema masivo de transporte en 2025.

El incremento en la tarifa del pasaje es de 8.47 %, por debajo del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para el 2025 en 9.54 % y del auxilio de transporte que tuvo un incremento de 23.46 %, equivalente a $ 200.000.

Dentro de los estudios técnicos realizados, se destaca que el sistema TransMilenio opera con una flota de 11.000 buses en Bogotá. Durante 2024, el costo de los combustibles ha registrado incrementos significativos, con un alza del 9 % en el precio del diésel y del 11 % en el gas natural (hasta noviembre). Adicionalmente, la reciente reforma laboral, que reduce la jornada laboral semanal en 6 horas (equivalente al 12,5 %), ha incrementado los costos asociados a conductores y mecánicos, impactando directamente los gastos operativos del sistema.

Con esta decisión, Transmilenio pretende zanjar el déficit económico en las arcas del sistema, cercano al $1 billón, y mejorar el servicio y la confianza en los usuarios del sistema. Sin embargo, como suele ocurrir, el aumento no fue bien recibido por gran parte de la ciudadanía, que a partir del 18 de enero dispone de $250 extra para pagar su respectivo pasaje.

