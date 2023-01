Algunos lugares se han ganado la fama de ser muy costosos e inalcanzables para muchos turistas. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York apareció en el listado de las metrópolis más caras para visitar, compartiendo la primera ubicación con Singapur.

(Vea también: Estos son los países que no pedirán visa para los colombianos en 2023)

Para los viajeros de países como Colombia, en los que un solo dólar llega a cambiarse por 5.000 pesos y con el anuncio de que en el año que inicia los tiquetes aéreos tendrán tarifas más altas por la subida del IVA al 19 %, encontrar verdaderas ofertas puede ser la única manera de conocer otros territorios.

Cuidar el bolsillo, planear con tiempo y buscar fechas flexibles son algunas de las recomendaciones de los expertos para viajar barato, pero es mejor ir a la fija y buscar pasajes y hospedaje en países que pueden hacer que el lastimado peso colombiano rinda.

Cuáles son los mejores países del mundo para visitar en 2023, con buena tasa de cambio

Una buena idea para ahorrar es no irse tan lejos. Algunas naciones del continente americano tienen la ventaja de que se pueden hacer cambios directos en pesos (no en dólares), para que cada centavo pueda estirarse al máximo.

Estos son los tres mejores países para conocer sin tener que pensar en que la conversión a pesos colombianos lo va a dejar en la quiebra:

Por estos días, la tasa de cambio corresponde a que un peso argentino equivale a 27 pesos colombianos. Aunque los tiquetes puedan tener precios altos, comprarlos con anterioridad es clave para encontrar gangas.

En cuanto a la alimentación, una comida que no incluya copa de vino, puede costar cerca de 3.500 pesos argentinos (unos 96.000 pesos colombianos). Si se trata de transportes, un tiquete del ‘subte’ (metro), cuesta 42 pesos argentinos, (aproximadamente 1.150 pesos colombianos).

Lee También

Un peso mexicano equivale a 256 colombianos. Si bien se han suscitado quejas de los viajeros nacionales por el maltrato que han sufrido en las terminales aéreas de ese país, siempre es una buena opción viajar allí.

Un viaje de metro vale 5 pesos mexicanos (equivalentes a 1.280 pesos colombianos). Una cena promedio puede encontrarse desde 100 pesos, hasta los 500 (entre 25.600 y 128.000 pesos colombianos).

Un sol corresponde a 1.296 pesos colombianos. Por ejemplo, una carrera en taxi entre dos puntos separados de Lima, podría costar, aproximadamente, cuesta 25 soles (unos 32.000 pesos colombianos). Lo más costoso de un viaje a Perú es ir a Machu Picchu, ya que la entrada cuesta 227 soles (equivalentes a 297.000 pesos colombianos).

Una cena callejera puede encontrarse desde unos 11 soles (14 mil pesos colombianos), mientras que una hamburguesa en una cadena como McDonald’s, puede costar 12 soles (cerca de 15.500 pesos colombianos).