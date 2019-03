Según dice, prefirió huir porque no se quiere prestar para prácticas que están fuera de la ley y porque, para ella, Juan Guaidó debería ser el presidente de su país.

“Vine fue a pedir refugio, igual que cualquier venezolano, escapando de un gobierno que no está haciendo el trabajo bien”, afirmó la mujer a Blu Radio, y aclaró que no viene a Colombia a entregar información de inteligencia sobre la policía de su país.

Interrogada por ese mismo medio sobre la situación económica que vivía en Venezuela, dijo que recibía ayuda de su familia desde Cúcuta, entre otras cosas, porque el salario que recibía no alcanza para nada.

“El sueldo eran 18.000 soberanos, que vienen siendo aquí como 18.000 pesos. No alcanza, no se compraba nada. Yo vivía de lo que me enviaba mi familia, mi mamá semanalmente me enviaba dinero”, contó Tania Pérez a Blu.