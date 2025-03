Ya sea por un tema de prioridad, tiempo o dinero, muchos colombianos consideran la posibilidad de comprar un apartamento usado, el cual ya cuenta con pintura, baños, enchapes y otra serie de acabados, lo que significa que no hay que pensar en meter plata para hacerle grandes mejoras. No obstante, los interesados en poseer este tipo de propiedad y que no tengan la liquidez se preguntan en cuánto sale la cuota inicial.

Una de las ventajas es que entidades como Mi Casa Ya, es que ofrecen subsidios de vivienda para inmuebles que no son nuevos, con procesos bastante sencillos, y ampliando el margen de tener un techo propio y sin tener el dinero constante y sonante para la transacción.

En el caso de un apartamento VIS usado, la cuota inicial es del 20 % al 30 % del valor total. De hecho, es un valor similar al que ocurre con las propiedades que son nuevas, según explica la página de Constructora Capital. Es decir, que si un departamento de segunda cuesta 200’000.000 de pesos, es necesario contar entre 40’000.000 a 60’000.000 de pesos y el resto del monto se puede cubrir con un préstamo o subsidio con bancos que giran hasta 160’000.000 de pesos.

¿Cuál es la cuota inicial de un apartamento VIS?

La cuota inicial para un apartamento de Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia generalmente oscila alrededor del 20 % al 30 % del valor total del inmueble. Este porcentaje suele variar dependiendo de factores como la entidad financiera que otorgue el crédito hipotecario, el tipo de proyecto VIS y las políticas de la constructora.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, existen subsidios gubernamentales que pueden ayudar a cubrir parte de esta cuota inicial, facilitando así el acceso a la vivienda propia para familias de bajos y medianos ingresos.

Lee También

¿Cuánto presta un banco para vivienda usada en Colombia?

En Colombia, la financiación de vivienda usada a través de créditos hipotecarios es una opción cada vez más popular. Las entidades bancarias suelen ofrecer hasta el 70 % del valor comercial del inmueble, aunque este porcentaje suele variar dependiendo de factores como el perfil crediticio del solicitante, el tipo de vivienda y las políticas internas de cada banco.

(Vea también: ¿Se puede comprar vivienda ganando el salario mínimo? Dan estrategia para cumplir el sueño)

Hay que destacar que, para acceder a estos servicios financieros, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos, incluyendo un buen historial crediticio y capacidad de endeudamiento para que les presten el dinero solicitado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.