Las tasas de interés desde hace casi un año empezaron a subir más y más. Esto provocó que muchas personas que compraron su vivienda nueva en 2022 tuvieran que adquirir créditos hipotecarios con altas tasas que hacen que la cuota mensual que pagan sea alta.

La situación aún no ha cambiado y en los primeros meses del año ha sido igual. No obstante, esto podría cambiar. En las últimas semanas, los bancos empezaron a bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y los analistas esperan que suceda lo mismo con los créditos hipotecarios.

En el sector inmobiliario, los vendedores han señalado que las ventas han bajado en los últimos meses y eso responde a varios factores. El cambio en el subsidio de vivienda es uno de ellos y el otro son las altas tasas de interés en los créditos que deben asumir la mayoría de los compradores.

Aunque a las personas que ya están en la etapa final de la compra no les queda de otra más que asumir esas tasas, muchas otras han decidido abstenerse de dar su palabra y no empezar los trámites porque no están dispuestas a pagar tan altas cantidades de dinero e intereses.

(Vea también: Viviendas que bajarían entre 26 millones y 7 millones de pesos: cambio vendría pronto)

Pues Edgar Jiménez Méndez, profesor y director del Laboratorio Financiero de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, dice en Portafolio que, así como los bancos bajaron las tasas de interés de las tarjetas de crédito, se prevé que hagan lo mismo con estos créditos para comprar vivienda nueva.

“Es posible que haya algún tipo de promoción o de oferta por el lado del crédito hipotecario o por el de viviendas. Es muy interesante ya que las tasas han subido de forma significativa y puede haber más posibilidades”, aseguró. De hecho, un banco ya tomó esta decisión.

En su análisis, la reciente decisión del Banco de la República de mantener el aumento de las tasas de usura casi que en el mismo nivel, es una muestra de que ya no habrá un crecimiento como el de los meses pasados y las personas que quieren comprar una vivienda en Colombia podrán empezar a hacer los trámites con mejores condiciones que aquellas que adquirieron casa en los meses pasados.

“Hay que estar atentos a esas oportunidades, ofertas o promociones, ya que la tasa de interés es el precio del dinero. En medida de que la tasa de interés esté un poco más baja, pues habrá más demanda para comprar los bienes o servicios que se han aplazado justamente porque las tasas vienen muy altas y porque la inflación no ayuda”, enfatizó.

Esto significa que a los colombianos que quieren comprar vivienda y se las entregan en este 2023, si empiezan a aplicarse estas promociones y reducciones, les saldría mucho más barato de lo esperado porque los créditos hipotecarios tendrían mejores tasas y condiciones para adquirirlo.

Lee También

Compra de vivienda nueva en Colombia

Este negocio que creció muchísimo en los últimos años ha empezado a tener una desaceleración. Si bien aún hay varias constructoras que ofrecen las viviendas en diferentes sectores del país, las condiciones en las que ahora lo hacen han cambiado, especialmente por lo subsidios del Gobierno.

El que más ha influenciado en las viviendas es ‘Mi casa ya’. Si bien se mantiene como ha sucedido desde que se creó hace más de ocho años, el Ministerio de Vivienda ha hecho cambios significativos en las condiciones para recibirlo, lo que hace que muchas familias que lo querían, ya no lo puedan obtener.

(Vea también: Qué conviene más a la hora de comprar casa a crédito: ¿tasa fija o UVR?)

Además en Colombia también hay un cambio sustancial en las viviendas que están construyendo las empresas. Desde hace unos años, las VIS dejaron de ser solamente para los sectores populares y ahora se ofrecen en estratos altos, pero con otras variaciones.

Por el momento, las personas que quieren comprar vivienda en Colombia están a la expectativa sobre lo que pasará en los próximos años, pues el Gobierno puede seguir haciendo cambios que tengan consecuencia directa en el interés de las personas por comprar viviendas.