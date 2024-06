Las primeras conclusiones del Banco Mundial muestran que mantiene el pronóstico para el alza del PIB mundial en 2,6 %, mismo que hubo el año pasado, aunque elevó su previsión frente al 2,4 % previsto en enero. La entidad, con sede en Washington, mantuvo sin cambios su previsión para 2025 en 2,7 %.

JUST OUT: The global economy is expected to stabilize for the first time in 3 years in 2024—but at a level that is weak by recent historical standards.

— World Bank (@WorldBank) June 11, 2024