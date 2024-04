Por: DIARIO OCCIDENTE

El contrato de arrendamiento se ha convertido en una pesadilla para muchos inquilinos que algunas veces deben aceptar requisitos “inventados” por parte del propietario del inmueble que desea tomar alquilado.

Y aunque el panorama se ve tan oscuro, para que usted no sufra ningún abuso lo invito a conocer la norma que regula este tema en nuestro país.

La Ley de Arrendamiento en Colombia, Ley 820 de 2003, regula los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales.

Establece derechos y obligaciones tanto para arrendadores como arrendatarios, incluyendo aspectos como duración del contrato, pago de arriendo, mantenimiento del inmueble, entre otros. ¿Hay algún aspecto específico que te interese?

Mitos en contratos de arrendamiento

Definitivamente en este tema, tanto inquilinos como arrendadores se podrían ganar un premio a la imaginación, porque se inventan unas reglas de juego que distan de la norma vigente, a continuación, hablaré de algunos casos comunes.

1. El inquilino afirma que si el propietario del inmueble le solicita dar por terminado el contrato de arrendamiento luego de cumplirse un año, el dueño del inmueble le debe dar (1) mes gratis esto es completamente FALSO.

“El inquilino siempre debe pagar hasta el último día que habite el inmueble, dejar los servicios, administración al día y entregar la propiedad igual como la recibió”.

2. El propietario piensa que puede exigir un depósito al inquilino, antes de iniciar el contrato. LOS DEPÓSITOS ESTÁN PROHIBIDOS.

Para que se evite problemas deje de creer tanto cuento, pues en caso de no ajustarse a lo que determina la ley, podría hacerse ganador de un proceso jurídico por actuar por fuera de la norma.

La moraleja jurídica

La moraleja jurídica de hoy es que tanto arrendadores como inquilinos se ajusten a la Ley y no sigan “costumbres” abusivas que afecten las disposiciones del contrato de arrendamiento, si me necesita no dude en contactarme al 3162124646, juntos podremos resolverlo.

