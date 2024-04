Vivir en arriendo en Colombia es algo común, pues al menos 20 millones de personas lo hacen en el país. Sin embargo, la aspiración de muchos es comprar vivienda, pero en muchas ocasiones se escucha en redes sociales, foros y demás espacios que no es la mejor opción, ¿por qué?

Y es que personas ricas, como los grandes magnates Bill Gates, Marck Zuckerberg y más, han dicho en repetidas ocasiones que es mejor vivir en arriendo, pero esta es la explicación y lo que se debe hacer para que esto de verdad sea más beneficioso.

¿Por qué es mejor vivir en arriendo?

Adrián Golub, analista cripto, replicó en palabras sencillas lo que muchos han querido explicar sobre esta forma de vivir. Él dice que en una casa rentada se puede pagar 40 % o 50 % menos y aunque no está bajo el nombre del arrendatario, invertir el diferencial es la clave.

Para explicar esto, el experto habló de un ejemplo con un apartamento pagado con un crédito extenso. El valor mensual de la cuota podrían ser 2’000.0000 de pesos colombianos a 20 años, mientras que el valor mensual por el arriendo podría salir en un millón de pesos.

Entonces, si se arrienda la casa y se invierte ese valor que sobra durante 20 años a una tasa de 10 % anual, al final del plazo se habrá acumulado lo suficiente para comprar varias viviendas.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que tener una casa propia también requiere incurrir en gastos de mantenimiento, impuestos y otros asociados a los dueños, lo cual va incrementando progresivamente el valor del inmueble.

¿Es bueno comprar vivienda?

El hecho de que muchos consideren beneficioso vivir en arriendo, no quiere decir que no sea buena invertir en comprar una vivienda. “Las inversiones no son solo números y tienes que decidir lo que te haga sentirte cómodo con tu contexto actual”, concluyó el creador de contenido.

