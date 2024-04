Por: Colombia Curiosa

Las noticias más curiosas del país y el mundo, datos curiosos, inquietantes, países, novelas, famosos y mucho más en Colombia Curiosa. Visitar sitio

Una joven en Mendoza, Argentina, identificada como @Juliguzzo en TikTok, se viralizó con un video en esta red social en donde compartió el particular motivo por el que alquiló el apartamento donde está viviendo.

(Vea también: ¿Quién es el ‘Nuevo Nostradamus’ y cuál es la catástrofe que se viene en 2024?)

La mujer decidió mostrar la particular forma que tiene para sacar la basura a altas horas de la noche y donde nadie se de cuenta. Simplemente vive en un segundo piso frente a la calle en donde está la esquina de la basura. Por supuesto, la polémica en redes no se hizo esperar y recibió comentarios variados sobre su práctica.

Algunos elogiaron su capacidad al botar la basura con su puntería, mientras que otros la llamaron floja. Una de las preguntas más frecuentes que le hicieron es si se aseguraba de que no pasara nadie mientras lanzaba la basura, a lo que la joven respondió en los comentarios que espera hasta altas horas de la noche, se asegura que no pase nadie y lanza la basura sin contratiempo. “Siempre me quedo un rato viendo que nadie pase y que no se haga ruido“, aseguró.

(Lea también: El pollo Frisby de Santa Marta quedó ‘frito’ (sin trabajo) por sus “pasos prohibidos”)

Eso sí, @Juliguzzo no es la única que hace esto, por eso su video tuvo más de 250 mil reproducciones y en este momento supera los 50 mil likes. El video se volvió viral en la plataforma Tiktok. Lo puede ver acá:

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.