En Colombia, las tarjetas de crédito se han convertido en una herramienta clave para el manejo de las finanzas personales. Permiten hacer compras a crédito, acceder a beneficios como millas, puntos o descuentos, y construir historial crediticio. Sin embargo, no todos los usuarios les dan uso frecuente y muchos optan por dejarlas guardadas por largos periodos de tiempo. Aunque esto podría parecer una decisión sin mayores efectos, puede tener consecuencias financieras importantes.

Según información disponible en el portal de la Superintendencia Financiera, existen al menos cuatro implicaciones clave de mantener una tarjeta de crédito inactiva:

1. Cobros por cuota de manejo, incluso si no la usas

Una de las consecuencias más comunes es que la entidad financiera continuará cobrando la cuota de manejo mensual, aunque la tarjeta no se utilice. Si el titular no revisa sus extractos y deja pasar estos cobros sin pagarlos, se puede generar una deuda acumulada con intereses moratorios, afectando así su historial crediticio.

2. Riesgo de bloqueo o cancelación por inactividad

Los bancos pueden bloquear o incluso cancelar una tarjeta que no se haya usado por un período prolongado, usualmente entre seis meses y un año. Esta medida puede tomarse como una acción de seguridad o por razones operativas. Si esto ocurre, el usuario pierde el cupo disponible y podría verse afectado en caso de necesitar la tarjeta en el futuro.

3. Posible impacto en el puntaje crediticio

Aunque no usar la tarjeta no genera un reporte negativo en sí, sí puede influir en la forma como se evalúa el historial crediticio. Las centrales de riesgo consideran positivo un uso responsable y constante del crédito. Una tarjeta sin movimiento no demuestra hábitos financieros activos, y si además es cancelada por inactividad, el usuario pierde parte de su cupo total, lo que puede impactar el indicador de utilización de crédito.

4. Pérdida de beneficios asociados

Muchas tarjetas ofrecen programas de fidelización con puntos, descuentos o seguros incluidos, los cuales suelen estar condicionados al uso continuo. Si la tarjeta permanece inactiva, es posible que estos beneficios se suspendan o expiren, dejando al usuario sin acceso a ellos cuando más los necesita.

