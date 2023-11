Las ventas no han sido las esperadas teniendo en cuenta los cambios para adquirir subsidios de vivienda, las tasas de interés y la inflación: “Este año no cierra muy bien desafortunadamente, no hemos tenido grandes ventas por lo que ya todos sabemos, la modificación al tema de cambios de subsidios por el Sisbén, el cual ya dijimos está bien, seguimos hacia adelante.

Las tasas de interés, es un tema exógeno al de Gobierno, pero es un tema internacional que nos está afectando a todos, una inflación alta y las personas ya saben hacer cuentas y dicen mire yo pago la cuota inicial pero la pregunta es en cuánto me queda la cuota y con esa cuota queda altísima con esa tasa”, dijo Mejía Ramírez.

Sin embargo, la esperanza para el 2024 es que sea un año mejor que este. Según Mejía Ramírez, expertos económicos señalan que las tasas de interés descenderán: “Tendríamos que mirar cómo mejoran las condiciones para los clientes para que las cosas mejoren para proyectos de interés VIS (vivienda de interés social) como no VIS. Esperamos también que en las comisiones de empalmes tanto para la Gobernación como la Alcaldía podamos tocar un subsidio concurrente, adicional para la gente”.

Con este subsidio las cuotas tendrían que bajar aunque no se tiene establecido el porcentaje.

Para el presidente de Camacol Tolima, las cifras no son buenas porque las ventas han decaído: “Lo que más preocupa no son las iniciaciones porque todavía nos mantenemos, porque es un periodo de preventas”.

En la junta de Camacol algunos proveedores refirieron que las ventas han disminuido en casi un 45 por ciento respecto al año anterior. Esto no solo afecta a los constructores, también a proveedores, empleados y otros actores teniendo en cuenta que es un proceso de encadenamiento, y se podría generar problemas sociales.

“La idea es que podamos reactivar entre todos sectores públicos y privados, reactivar la construcción, tenemos que trabajar entre todos para sacarlo adelante”, puntualizó Mejía Ramírez.

