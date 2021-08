Una de los sueños y pasiones de muchas personas es viajar, pero sus compromisos laborales se lo impide. Aunque el teletrabajo ha llegado a la vida de muchos durante la pandemia, todavía hay quienes no se atreven a conocer nuevo lugares mientras cumplen con su trabajo.

Pero Alejandra Ramírez sí y duró ocho meses viajando y viviendo dentro de una van, a la vez que cumplía varios compromisos con los que podía financiar esta vida que no es nada fácil.

Lee También

¿Cómo ganar dinero mientras viaja?

En diálogo con Pulzo, Alejandra contó algunas de las fuentes de ingreso con las que cuenta mientras que viajaba por las diferentes ciudades de Australia, país en el que vive hace más de una década y donde es mucho más fácil aventurarse a este tipo de experiencias.

(Vea acá: Mujer colombiana revela lo más duro de vivir en una van, aunque viaje por toda Australia)

“No tengo una, sino varias fuentes de ingreso. Toca tener muchos huevitos para que entre dinero por todo lado porque es una economía muy inestable y es muy dependiente del turismo”, explicó.

Un factor clave por el que Alejandra se lanzó a esta aventura de vivir en una van y viajar por ese país es que logró una beca para hacer un doctorado y, por esa razón, ella obtiene un ingreso.

“Fui la mejor de una maestría y me gané una beca que me cubre el costo del estudio. Me dan una manutención semanal que me cubre la gasolina y algo más. Además, yo llevo mucho tiempo de ‘freelancer’ como diseñadora gráfica y a veces de fotografía”, contó.

Trabajos que se pueden ejecutar mientras viaja

Aunque muchas empresas y trabajadores continúan laborando desde sus hogares, Alejandra contó las fuentes de ingreso con las que ha costeado su travesía, aunque reconoce que hay que tener un nivel de vida bastante austero para poderlo lograr.

“Yo vendo mi libro online, tengo un curso de finanzas, tengo dinero en la bolsa de valores, alquilo la casa que compré hace unos años en Australia, alquilo mi carro y eso me da una fuente de ingreso, hago ‘freelance’, hago colaboraciones con empresas, dicto clases en la universidad de manera online”, dijo sobre su experiencia.

Entre los consejos que le puede dar a una persona que desea aventurarse en este mundo, Alejandra explica que “cualquier persona que se quiera animar debe crear productos digitales. Entender qué es eso que lo distingue de otras personas y cómo puede monetizarlo”.

A la fecha, esta joven colombiana cuenta con 155 mil seguidores en Instagram, red social en la que da otros consejos y tips sobre este estilo de vida de viajar y trabajar a la par.