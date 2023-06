Certificado catastral nacional es gratuito a partir del 1 de junio: así podrás tramitarlo

El certificado catastral nacional es un documento que contiene la información física, económica y jurídica de un predio. Es útil para diversos fines, como pagar impuestos, solicitar subsidios o verificar la propiedad. A partir de hoy, este certificado se puede obtener sin costo alguno a través del IGAC o de la Sede Electrónica del Catastro.

¿Qué es el certificado catastral nacional y para qué sirve?

El certificado catastral nacional es un documento expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por la Dirección General del Catastro (DGC), que contiene la información catastral de un predio, es decir, sus características físicas (ubicación, área, linderos, etc.), económicas (avalúo, destino, etc.) y jurídicas (propietario, poseedor, etc.).

Este certificado sirve para varios propósitos, como:

– Pagar el impuesto predial ante las alcaldías municipales o la declaración de renta ante la DIAN.

– Solicitar subsidios de vivienda con cajas de compensación o créditos hipotecarios con entidades financieras.

– Verificar la propiedad o la posesión de un predio ante notarios, registradores o curadores urbanos.

– Liquidar la libreta militar o matrículas estudiantiles en colegios o universidades públicas.

– Participar en procesos judiciales, administrativos o arbitrales relacionados con el predio.

¿Cómo obtener el certificado catastral nacional de forma gratuita?

A partir de hoy, 1 de junio de 2023, el certificado catastral nacional se puede obtener de forma gratuita, según la Resolución 702 del 24 de mayo de 2023 del IGAC. Antes, este certificado tenía un valor de 17.000 pesos.

Para obtener el certificado catastral nacional sin costo alguno, hay dos opciones:

– A través de internet: se puede ingresar a la página web del IGAC (https://tiendavirtual.igac.gov.co/) y registrarse para consultar los datos. También se puede acceder a la Sede Electrónica del Catastro y descargar el certificado correspondiente con un certificado electrónico válido.

– A través de las oficinas: se puede solicitar el certificado en las Gerencias del Catastro y en los Puntos de Información Catastral. Para ello, se debe presentar el documento de identidad y el número de matrícula inmobiliaria o la dirección del predio.

En ambos casos, el certificado se expide al instante y tiene una vigencia de tres meses.