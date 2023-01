El DNP informó cuál será el incremento del avalúo catastral de Colombia para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022.

Según el DNP, el incremento del avalúo catastral será del 4,31 % para los predios urbanos no formados. Al tiempo que para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022 será del 3 %.

(Vea también: la lista completa de los peajes que sí subieron de precio en Colombia en 2023)

Jorge González, director del DNP, dijo que el reajuste para predios urbanos ha sido la meta de inflación del Banco de la República.

Esto, “atendiendo a que la diferencia entre esta y la variación del IPC registrada por el DANE no había superado los 5 puntos porcentuales en un año”.

Explicaciones sobre el aumento del avalúo catastral en Colombia

“La diferencia se situó en 9,53 puntos porcentuales por lo que el Gobierno está facultado para un incremento adicional extraordinario”, dijo González.

(Lea también: ¿Quién le paga su sueldo si se incapacita en el trabajo y cuánto dinero deben darle?)

Por cuenta de una inflación disparada desde el lado de la producción agrícola, desde el DNP explicaron que el área rural ha sufrido graves afectaciones por la emergencia invernal.

Los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022 tienen el incremento del avalúo catastral correspondiente a la meta de inflación.

González agregó que la importancia del avalúo catastral radica, entre otros, en ser la base para el cálculo del impuesto predial.

Este último “constituye una de las principales fuentes de ingresos de las regiones que, en 2021, representó el 34,3 % de los ingresos”, dijo el director del DNP.