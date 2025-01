En el mundo empresarial existen diferentes formas de crecer, aunque este es un tema que está ligado directamente con la economía, pues para expandir las marcas es necesario hacer inversiones que les permitan crecer a las marcas.

(Vea también: Liquidarán reconocida empresa en Colombia: compañía cuenta con más de 1.000 trabajadores)

Hace algún tiempo, una pequeña empresa dio el golpe sobre la mesa en el tema de mercado, pues con una interesante jugada recibió pauta gratis y se consolidó en el mercado, gracias a una de las modelos más famosas del mundo.

Según el diario Daily Mail, la marca Triangl, dedicada a la fabricación de trajes de baño, logró hace casi una década lo menos pensado. Este proyecto nació como un simple emprendimiento en el país oceánico y actualmente cuenta con más de 2.4 millones de seguidores en redes sociales.

Y es que, según Forbes Australia, los dueños de la marca pusieron los ojos sobre la famosa Kendall Jenner y decidieron emplear una estrategia poco común. Los encargados investigaron a las amigas de la modelo (Hailey Bieber, Bella Hadid, Gigi Hadid, entre otros) y les enviaron trajes de baño.

triangl swimwear you hooked me up! thank you! #ReadyForSummer pic.twitter.com/lPyF74OdpL

— Kendall (@KendallJenner) June 5, 2013