Ahorrar, tener unas finanzas personales sanas, y tener diferentes tipos de inversión son algunos de los consejos que los expertos entregan a la hora de prepararse para un escenario de recesión.

Invertir en dólares es una de las opciones más buscadas por los colombianos, y la finca raíz es una de las mejores vías para hacerlo pues estas generan ganancias y retornos mucho más rápido, y sin riesgos.

(Lea también: Alternativas para que la prima de Navidad no se le convierta en plata de bolsillo)

De acuerdo con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami (Miami Realtors), los colombianos son los extranjeros que más buscan vivienda en Estados Unidos, principalmente en Miami.

Según un reporte de la empresa, Colombia ocupa el ‘top ranking’ de búsquedas con un 11,77 %, desde la capital del país y de Medellín, seguido de Argentina en un 6,85 % y Rusia con un 6,69 % de búsquedas.

Y es que invertir en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos puede llegar a ser muy sencillo, y es posible disponer de cientos de oportunidades, más allá de la “ciudad del sol”.

De acuerdo a la experta en inversiones Alejandra Alvarado, CEO de Kamehameha Realty, es importante considerar varios factores antes de decidir invertir en determinado estado de dicho país. Si bien Miami es una de las ciudades predilectas, no hay que dejar de lado algunos factores determinantes, como los riesgos que su ubicación geográfica traen consigo desastres naturales, como los huracanes, que pueden poner en riesgo no solo los inmuebles sino la vida de sus ocupantes.

(Vea también: Lanzan advertencia a personas que promuevan Omegapro en redes sociales; hay sancionados)

Columbus, la ciudad capital de Ohio, con una población de 910.000 habitantes, es un claro ejemplo que Alejandra Alvarado expone como un excelente destino de inversión por su desarrollo e interés en el país.

De acuerdo con su expertise, es importante evaluar las ciudades en las que se va a invertir para entender su contexto y su oportunidad en el país. Por ejemplo, Columbus ha despertado el interés de grandes corporaciones como Intel, Victoria Secret y muchas empresas que forman parte de la lista de Fortune 500, logrando aumentar la tasa media de empleo anual a más del 2 %.

Además, actualmente ocupa el puesto #11 entre las ciudades globales en desarrollos de “Smart Cities”, y representa la #2 dentro de EE.UU. Es, además, una ciudad que se mantiene en constante desarrollo laboral y crecimiento económico, ofreciendo calidad de vida y precios asequibles en el mercado inmobiliario a sus habitantes.

De igual forma, la experta en inversiones asegura que este es uno de los mejores momentos para invertir, “pero en bienes raíces ya que las propiedades inmobiliarias no son afectadas por la inflación porque los precios de los alquileres aumentan progresivamente, lo que no hará que tenga pérdidas. De igual forma, con el alza de los intereses, los habitantes de Estados Unidos no tienen las mismas oportunidades para comprar sus hogares, por lo que se ven obligados a alquilar, abriendo las puertas para los inversionistas de todas partes del mundo para que inviertan y generen ingresos en dólares sin salir del país donde se encuentren”.

(Vea también: Los mejores CDT’s para invertir este fin de año: dan rentabilidad alta que muchos buscan)

Puntos claves para invertir en Estados Unidos

Por eso, si está considerando invertir en Estados Unidos, tenga en cuenta los siguientes puntos clave que menciona Alejandra Alvarado, CEO de Kamehameha Realty, antes de invertir:

Para invertir en EE. UU. no necesita visa ni salir de su país de residencia pues puede adelantar los trámites a distancia a través de su agente de bienes raíces en Estados Unidos.

Es necesario constituir una empresa tipo LLC en Estados Unidos y tener una cuenta bancaria en dicho país para obtener las ganancias. Hay compañías que ofrecen la posibilidad de aperturar cuentas bancarias, y llevar este tipo de papeleo, sin necesidad de viajar.

Debe aprender a clasificar el vecindario por tipo o calificación, para contar con una descripción cualitativa en vez de una descripción cuantitativa.

Lee También

Explore otras ciudades en Estados Unidos, entienda su crecimiento y decida según su conveniencia. Revise la información de las propiedades por medio de páginas web recomendadas.

Si va a contratar un agente de inversiones inmobiliarias, asegúrese de que esté regido por la Securities and Exchange Commission (SEC), así como Kamehameha Realty lo está.