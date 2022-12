Con la llegada de diciembre, la ilusión de que los días se pasen rápido para recibir la prima se incrementa. Esta semana se anunció que los empleadores tienen hasta el 20 de diciembre para pagar la prima que será usada por muchos para comprar regalos de Navidad de última hora. Una prima corresponde a un salario de 15 días por semestre laborado.

Los gastos en diciembre requieren de inteligencia financiera y por eso, además de gastarla en regalos, existen otras alternativas para que la prima no se le convierta en plata de bolsillo. La primera recomendación es que tenga claro cuál es el monto que recibirá para ir al siguiente paso: armar un presupuesto.

Con un presupuesto armado puede decidir entre pagar deudas o comprar pendientes de Navidad. Sí o sí, los expertos recomiendan ahorrar una parte de la prima para ser aprovechada luego debido a las condiciones económicas y financieras para los hogares que se presentan actualmente con el aumento de la inflación y de las tasas de interés, según el diario La República. Básicamente, lo mejor es tener un colchón financiero por si se llega a necesitar.

Por otro lado, y la decisión de gastar la prima en Navidad está tomada, lo mejor es que use esa plata y no las tarjetas de crédito para aumentar una deuda innecesaria. La recomendación de siempre con la tarjeta de crédito es comprar a una cuota para evitar los intereses. Y si de deudas se trata, y lo puede hacer, use la prima para pagarlas e iniciar el año más holgado.

Otras recomendaciones son usarla para abrir un CDT y otro tipo de ahorro programado que le servirá en caso de lo que necesite. Evite los gastos de bolsillo y siempre invierta o ahorre.