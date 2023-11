Después de estar 10 meses laborando, cerca del cierre de fin de año, los trabajadores se preparan para la entrega de su prima navideña. Si usted hace parte de este grupo de personas, ¿conoce cuál es la cifra que le debe dar la empresa?, ¿sabe cómo calcularla?

Las primas son una prestación social que las empresas otorgan a sus empleados a mitad y a fin de año. Las de diciembre también son conocidas como aguinaldos. Las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para pagar las primas a su nómina.

(Lea también: Diferencias entre liquidación de contrato a término indefinido y fijo; muchos no las saben)

“La prima legal de servicios es una prestación social que consiste en el pago de 15 días de salario en cada semestre, esto es el 30 de junio y el 20 de diciembre. Esta prestación está a cargo de los empleadores, y se paga a todo trabajador que esté vinculado con un contrato de trabajo sin importar tiempo de duración, ya que el pago se realiza proporcional”, comentó Angélica Carrión, socia en la firma López Asociados S.A.S.

Las personas que reciben este pago son los empleados que cuentan con contratos laborales, sin importar que este esté por escrito o no. “¿Quiénes reciben las primas?, todas las personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo, independientemente de que sea fijo, indefinido o por obra o labor”, explicó la abogada María Ramírez.

Es importante tener en cuenta que la prima se paga por todo el tiempo laborado durante el semestre. Los trabajadores de tiempo completo reciben una prima completa, mientras que los empleados a tiempo parcial obtendrán una proporción según las horas trabajadas.

¿Cómo calcular la prima?

La prima equivale a 30 días de salario, que se divide en dos pagos, es decir, 50 % en el primer semestre del año, y el segundo a fin de año.

Para los trabajadores con un salario fijo mensual, la prima se calcula con base en ese salario. La fórmula para determinar el valor de la prima es el valor del salario mensual por el número de días trabajados, y luego se divide en 360.

Por ejemplo, si usted gana tres salarios mínimos, la prima se liquidará teniendo en cuenta el salario ordinario más el auxilio de transporte, que sería $ 3,48 millones sumados al auxilio de transporte, como $ 140.606, por 180, entre 360, lo que daría un resultado de $ 1,8 millones.

En caso de que además de un salario fijo, se paguen horas extras, comisiones o un porcentaje de ventas, la prima se calcula con valor promedio del salario igual al salario de cada mes durante el semestre, es decir, salario fijo más horas extra, comisiones y porcentajes de ventas, sobre el número de días trabajados en el semestre, multiplicado por 30.

Después de realizar esta fórmula se debe calcular el valor promedio del salario en el semestre por el número de días trabajados en el semestre dividido en 360.

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), la prima de servicios es una prestación social que debe pagar el empleador al trabajador, de no hacer estos pagos, la empresa se podrá ver expuesta no solo a la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, sino también a sanciones por parte del Ministerio del Trabajo ante el incumplimiento de obligaciones legales.

Además, los trabajadores podrían decidir terminar unilateralmente sus contratos de trabajo con justa causa, por incumplimiento de las obligaciones del empleador.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.