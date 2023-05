El ahorro de energía es una preocupación frecuente en cualquier hogar, teniendo en cuenta que la iluminación es de uso indispensable para la vida actual.

Sin embargo, los espacios muy iluminados pueden acarrear costos de más en el recibo de la luz. Aunque existen varios trucos que se pueden implementar para reducir el consumo de energía.

(Vea también: Desconéctese y recargue sus baterías: estos son los beneficios de alejarse de su celular)

¿Cómo hacer que el recibo de luz llegue más barato?

Uno de los trucos es reemplazar las bombillas tradicionales por bombillas LED, debido a que estas consumen menos energía y, además, su duración es mucho mayor, por lo que implican un importante ahorro a largo plazo.

Además, las bombillas LED están disponibles en diferentes tonalidades y tamaños para adaptarse a cualquier tipo de ambiente.

Además, es necesario apagar las luces cuando no se necesiten. Una idea para facilitarlo es instalar sensores de movimiento en las zonas comunes del hogar (como los pasillos, baños o lugares donde no pasa mucho tiempo), para que la luz se encienda solo cuando se detecte movimiento y se apague automáticamente cuando no haya nadie en esta área.

Lo más importante es que durante el día aproveche la luz natural, pues no todo el tiempo es necesario tener las luces de la casa encendidas. Abrir cortinas y persianas no solo reduce el consumo de energía, sino que también puede brindar un ambiente más agradable y acogedor en su hogar.

En conclusión, estos trucos son solo algunos de los muchos recursos que existen para ahorrar energía y reducir la factura de luz en el hogar. Es importante tomar conciencia de sus hábitos y preguntarse qué pequeños cambios puede hacer para ahorrar.

Lee También

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar , una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.