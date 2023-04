Coltejer es una de las empresas de mayor tradición en Colombia y, pese a la crisis económica que la llevó a la quiebra y al despido de miles de sus trabajadores, ahora intenta darle un giro a su razón social y enfocarse en la venta de productos para el hogar.

Eso dio a conocer la empresa esta semana y enfatizó en que no se liquidará, pese a las millonarias pérdidas que registró en 2022. Así mismo, informó que se retirará de la Bolsa de Valores de Colombia.

Pese al intento de Coltejer por no liquidarse en Colombia, el revisor fiscal no ve mayor futuro en los planes que tiene el negocio y no habría capacidad para continuar, entre otras cosas, porque su objeto social no se desarrolla actualmente, cita Bloomberg.

Sobre los planes que tendría para funcionar con una operación diferente en Colombia, ese medio describe que se centraría en la comercialización de productos de hogar y exploraría nuevos mercados para funcionar con los activos propios con los que dispone aún.

(Vea también: Dólar en Colombia se bajó (con toda) y registra precio que se anhelaba desde hace meses)

Lee También

Coltejer: ¿qué pasó con la empresa en Colombia y por qué se quebró?

Como se ha mencionado en meses recientes, la empresa quebró por diferentes decisiones que se tomaron en los últimos años. Por ejemplo, en 2021 contrajo sus ventas un 77 % y sus ventas pasaron de $74.815 millones en 2020 a $16.911 millones en 2021.

Las pérdidas netas que registró Coltejer al cierre del año pasado ascendieron a los 137.000 millones de pesos, que se traducen en un bajonazo de 120.000 millones frente a 2021.

La crisis de la empresa paisa también se agudizó cuando comenzó a despedir cientos de empleados: pasó de tener 3.000 trabajadores a quedar solo con 10, los mismos que fueron liquidados en enero pasado.

Coltejer y su salida de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

Según recuerdan ambos medios económicos, en la reciente asamblea de accionistas de Coltejer se aprobó su salida de la BVC y el plan está dirigido a sumar esfuerzos para buscar nuevas formas de inversión y aprovechar sus activos para mantener la marca en Colombia.