El proyecto de ley que pretende reformar el sistema pensional en Colombia llegará al Congreso de la República en marzo de 2023, anunció el Ministerio de Trabajo. Entre tanto, Colpensiones, Asofondos y el Gobierno Nacional discutirán detalles de la propuesta, que aún les provoca dudas a los fondos privados.

(Lea también: Alertan a trabajadores que han cotizado entre 10 y 20 años en fondos privados de pensión)

En el marco de esas conversaciones, la próxima semana se reunirán el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, y el nuevo presidente de Colpensiones, Jaime Dussán en un almuerzo, para tratar de llegar a un acuerdo que deje contentas a ambas partes, indicó Noticias RCN.

Dussan afirmó que quiere que el texto que se radique sea concertado con los fondos privados, ya que desde el Gobierno se tienen planeados cambios sustanciales que darían un giro al funcionamiento de fondos privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia.

Colpensiones anuncia cambios para los fondos privados en Colombia

El nuevo jefe de Colpensiones señalará que el objetivo es que haya un periodo de transición de 5 años para implementar el nuevo modelo pensional.

Además, indicará que el proyecto no pretende acabar con los fondos privados. No obstante, por lo que se conoce de la propuesta, dichas entidades se quedarían con menos afiliados y no tendrían la relevancia que tienen actualmente.

Del mismo modo, Colpensiones propondrá que a los fondos privados se les abra la puerta para que operen netamente como fondos de ahorro. Pese a que no hay mayores detalles, aceptar ese cambio podría modificar de gran manera su operación.

Lee También

Reforma pensional en Colombia: qué pasará con afiliados a fondos privados

El proyecto que prepara el Gobierno Petro tendrá tres pilares e incluirá un bono de 500.000 pesos para aquellos adultos mayores que no acceden a la pensión.

También habría un pilar contributivo para las personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos y que harán sus aportes en el fondo público.

El tercer pilar sería el complementario y recibiría a quienes ganan más de cuatro salarios mínimos y que harán aportes al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP).