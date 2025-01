Por: El Colombiano

Con la reforma pensional, quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos ($3.274.050), coticen en Colpensiones, y no estén bajo el régimen de transición, tienen plazo hasta hoy 16 de enero para escoger un fondo privado de pensión.

Este fondo, ahora llamado Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), manejará los aportes que excedan ese tope de cotización. Hasta ahora hay cuatro habilitadas: Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos.

Colpensiones solicitó crear su propio Accai

Con la novedad de que ayer Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, anunció que la entidad ya radicó la solicitud para crear su propia Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai). Esto cambiaría las reglas de juego para el inicio del nuevo sistema pensional.

“Podrán haber más Accai, y una de ellas será la de Colpensiones. Estamos trabajando para que la gente tenga la opción de volver a Colpensiones”, afirmó Dussán, aclarando que esto sucederá cuando la Superintendencia Financiera dé luz verde.

Hasta ahora, 447.512 afiliados de Colpensiones ya fueron notificados para que realicen el trámite de traslado a un Accai, pero el objetivo, según Dussán, es que esos afiliados regresen al sistema de Colpensiones. “Queremos que todos estén en el mismo sistema”.

¿Qué son los Accai y que estableció la reforma pensional?

Asimismo, como muchos colombianos han expresado dudas sobre el futuro de sus ahorros pensionales, esta redacción, con base en la explicación de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, presenta los puntos principales que debe tener en cuenta:

1. ¿Qué es el nuevo sistema pensional y por qué se implementa? Es una reforma aprobada en 2024 que reorganiza el esquema pensional en Colombia. Busca mejorar la equidad y sostenibilidad del sistema, aunque ha generado controversias por sus costos fiscales y su impacto en la cobertura.

2. ¿Qué cambia con la reforma? El principal cambio es que todos los colombianos cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos. Por encima de ese umbral, los ahorros irán a las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), gestionadas por fondos privados.

3. ¿Qué son las Accai? Son entidades creadas para manejar el ahorro complementario de las personas que ganan más de 2,3 salarios mínimos. Son administradas por los mismos fondos privados que operan desde hace 30 años.

4. ¿Quiénes deben escoger un Accai? Todas las personas involucradas por la reforma pensional. Esto incluye: Hombres que no alcanzarán las 900 semanas cotizadas antes del 1 de julio. Mujeres que no lleguen a las 750 semanas antes de esa fecha.

5. ¿Y si gano más de $3.274.050? Si gana más de 2,3 salarios mínimos, debe escoger un Accai, ya que ese será el fondo donde se cotice el monto que exceda este ingreso.

6. ¿Qué pasa si ya estoy en una AFP? Puede mantener su relación con su fondo actual o cambiarlo. Si está en Colpensiones y no tiene vínculo con ningún fondo privado, necesita actuar más rápido.

7. ¿Y si me faltan dos años para pensionarme? Revise su historial laboral. Si ya tiene 900 semanas (hombres) o 750 semanas (mujeres), no necesita elegir un Accai. Seguirá con las reglas de la Ley 100. Si alcanza las semanas necesarias antes del 1 de julio de 2025, entrará en el régimen de transición y no tendrá que escoger un AAccai.

8. ¿Cómo elijo un Accai? Velasco recomienda evaluar tres factores. Rentabilidad: cuánto te hará ganar tu ahorro. Riesgo: qué tan segura es la inversión. Liquidez: qué tan fácil será acceder a tus recursos en el futuro. Los fondos actuales son los mismos con experiencia en pensiones en el país.

9. ¿Qué pasa si no elijo un Accai? Si no toma una decisión antes del plazo, el Gobierno le asignará aleatoriamente uno de los fondos habilitados hasta el 28 de febrero.

10. ¿Y si tengo ingresos variables o soy independiente? Debe inscribirse en un Accai. Si en algún mes gana más de 2,3 salarios mínimos, el sistema automáticamente distribuirá su cotización. Es decir, los trabajadores independientes deberán seguir cotizando a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Este sistema redirigirá automáticamente sus aportes según el nuevo esquema.

11. ¿Cómo afecta esto a los ahorros actuales en los fondos privados? Los ahorros acumulados hasta el 30 de junio de 2025 seguirán siendo gestionados por los fondos privados. Cuando se jubile, estos recursos se combinarán con los nuevos aportes para calcular su pensión.

12. ¿Los fondos privados desaparecerán? No. Aunque su rol se reduce, los fondos podrán ofrecer nuevos productos de ahorro de largo plazo y gestionar los aportes complementarios.

13. ¿Qué pasará con las cotizaciones a Colpensiones? Usará las cotizaciones para pagar las pensiones actuales. Un tercio de estos recursos será administrado por el Banco de la República en un fondo especial.

14. ¿Qué ocurre si gano menos de 2,3 salarios mínimos? Todos sus aportes irán exclusivamente a Colpensiones. Recibirá una pensión financiada en parte por subsidios gubernamentales.

15. ¿Qué recomendaciones hay para los jóvenes? Deben ahorrar más para garantizar pensiones adecuadas, dado que el sistema actual tiene menores subsidios y enfrenta desafíos demográficos.

A partir del 1 de julio de 2025, cuando entre en vigor la Ley 2381, será la Accai seleccionada la encargada de administrar ese dinero extra. Según María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de Porvenir, es importante elegir con cuidado la administradora que más se ajuste a las necesidades de cada afiliado.

Botero recomienda evaluar varios factores antes de tomar la decisión: la experiencia de la administradora en el manejo de ahorros pensionales, los portafolios que ofrece, las rentabilidades que ha generado y la calidad de sus canales de atención al cliente.

Además, los expertos recomiendan, a la hora de elegir la Accai que es fundamental confiar en la entidad que gestionará esos recursos. Esto implica tres factores clave para tomar una decisión informada: rentabilidad, riesgo y liquidez.

Según Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones, el nuevo sistema de ahorro individual será clave para definir el monto total de la pensión, ya que no dependerá solo del aporte fijo de Colpensiones, sino también del ahorro acumulado en el componente individual.

“La generosidad del ahorro individual depende de dos factores principales: el número y el monto de las cotizaciones, y algo cada vez más importante, los rendimientos a largo plazo de esas cotizaciones. Si los rendimientos son altos, la pensión final será mucho mayor”, explicó Hartmann.

El abogado resalta que un criterio fundamental para elegir la administradora del componente individual será evaluar los rendimientos reales a largo plazo. Sin embargo, advierte que estas administradoras ofrecen diferentes portafolios, diseñados según el nivel de riesgo que los afiliados estén dispuestos a asumir.

“En los portafolios conservadores, que invierten principalmente en activos de renta fija, los rendimientos son más bajos porque el riesgo también lo es. Por el contrario, los portafolios de mayor riesgo, que suelen incluir acciones, pueden ofrecer mejores rendimientos, pero con mayor incertidumbre”, detalló.

Además, Daniel Pulido, abogado y secretario general del sindicato de Colpensiones, recomienda que entre las cuatro que existen hasta ahora (Protección, Colfondos, Skandia y Porvenir) se deben valorar dos cosas: el histórico de rentabilidad y los beneficios de cada una para los cotizantes.

Por ejemplo, a largo plazo (10 años / 2014 – 2024), según los datos de la Superfinanciera, en el fondo de mayor riesgo, Colfondos sobresale con una rentabilidad nominal del 9,86% y real del 3,88%, reafirmando su enfoque exitoso en inversiones de mayor riesgo. En contraste, Protección y Porvenir presentan el menor desempeño real en esta categoría con un 2,76% cada una.

Además, en el fondo moderado, Porvenir lidera con un rendimiento nominal del 9,09% y real del 3,15%, mientras que Colfondos queda como el de menor rentabilidad real (1,97%), sugiriendo dificultades en esta categoría específica.

