La reciente reforma pensional en Colombia (Ley 2381 de 2024) ha introducido un nuevo componente para el ahorro de los trabajadores: las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai).

Dicho cambio implica que todas las personas que coticen para su pensión y ganen más de 2,3 salarios mínimos mensuales, es decir, más de 3’274.050 pesos en 2025, deben elegir una Accai antes del 16 de enero de 2025.

La decisión aplica tanto para quienes cotizan en Colpensiones como en fondos privados. Sin embargo, es de especial importancia para los cerca de 400.000 afiliados a Colpensiones que cumplen con el requisito salarial.

(Vea también: Preocupación para 900.000 trabajadores que se quedarían sin empleo por decisión que viene)

Elegir una Accai es un proceso sencillo que se puede hacer de manera virtual a través de las páginas web de las entidades autorizadas: Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

Al ingresar a cada una de esas plataformas, los usuarios podrán comparar las condiciones y beneficios ofrecidos por cada entidad y tomar una decisión informada.

Es importante destacar que si no se hace la elección dentro del plazo establecido, el Gobierno asignará una Accai de manera aleatoria. No obstante, la ley permite cambiar de entidad después de seis meses, en caso de que la elección inicial no sea satisfactoria.