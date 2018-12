El alza de 6 % que eleva el salario mínimo en Colombia a 828.126 pesos (US$ 255,3) para el próximo año no alcanza a superar el sueldo de los chilenos y peruanos, quienes devengarán en 2019 US$ 435,9 y US$ 277, respectivamente, informó La República.

México, por su parte, es el país de la Alianza del Pacífico con el menor salario de los cuatro, explicó ese medio, que además señaló que los mexicanos tendrán un sueldo de US$ 156,3 en 2019.

Uno de los datos más curiosos — en cuanto al salario mínimo colombiano — es que con el incremento del precio del dólar este año se ha perjudicado el valor real del sueldo en Colombia. Según el periódico, si el dólar siguiera en los precios de enero ($ 2.984) Colombia se ubicaría en el segundo lugar en la región con US$ 278.

Juan David Ballén, director de investigaciones de Casa de Bolsa, le explicó La República que desde que se ha devaluado la moneda, “Colombia ha perdido en temas de competitividad. En los últimos tres años esto ha sido un poco más estable y este año la devaluación ha sido menor a la de otros países emergentes”.

Es importante resaltar que, al analizar las cifras de todos los países de la región, CNN señaló que Argentina tiene el salario mínimo más alto de Suramérica con 498 dólares, seguido de Uruguay con 470 dólares y Chile con 455,4 dólares.