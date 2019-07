La BBC informó que algunas fallas técnicas en la aplicación de transporte produjeron que los precios en las facturas, en algunos casos, se incrementaran en hasta 100 veces del valor real del viaje.

Al respecto, Uber aseguró que el problema se solucionó de inmediato. Sin embargo, no confirmó a cuántos de sus usuarios les pasó la misma situación y vieron afectaciones en sus cuentas.

Para entregar esta información, el medio se basó en algunos tuits de personas que alegaron cobros irregulares.

Hey @uber , you charged my wife $9672 for a ride that was listed as $96.72, and there’s no way to get in touch with you.

“Hey Uber. Le has cobrado a mi esposa US$$9.672 que estaba presupuestado en US$96,72, y no hay manera de ponerse en contacto con ustedes“, dice el tuit.

Among the lessons: Don’t link Uber to your debit card. That money was immediately pulled from my checking account and is still not restored. It could take more than a day for Chase to restore it.

— Mark W. Smith 💁🏻‍♂️ (@markdubya) July 18, 2019