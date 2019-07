Uno de los mayores riesgos que incitarían las apuestas deportivas online es el amaño de partidos en el fútbol profesional colombiano, que involucraría la participación de árbitros, y de los propios dirigentes y jugadores de los equipos inscritos ante la Dimayor, informó El Espectador.

Lo anterior podría ser ejecutado a través de redes ilegales diseñadas para las apuestas de los protagonistas de las ligas y torneos nacionales, explicó el diario.

“Hay sospechas, pero nada comprobado”, aseguró El Espectador.

Una de las principales razones por la que los jugadores serían tentados para participar en este tipo de redes es que, para el 70 % de ellos (entre los de la A y la B), el salario que ganan es de aproximadamente 1.600.000 pesos por mes, advirtió el medio.

El Espectador detalló que las importantes sumas de dinero que las plataformas especializadas en apuestas ofrecen a los interesados y los diferentes métodos para ganar, producen interés de generar dinero extra en los profesionales.

“Es difícil evitar que una persona que no recibe el mejor pago no se vaya a sentir tentado a recibir más de 15 millones de pesos por realizar una acción que no afectará el resultado”, dijo una fuente del medio.