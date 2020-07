En el inicio de una rueda de prensa este jueves, la alcaldesa de Bogotá aclaró que la intención era hacer la jornada solo por comercio electrónico, pero que el Ministerio del Interior se opuso.

“@MinInterior no nos autorizó que #DiaSinIVA fuera solo para comercio en línea. Habrá nuevas medidas que aplicarán no solo para #DiaSinIVA sino en adelante para evitar aglomeraciones y contagio en entidades comerciales y públicas de atención a público”, informó Claudia López, no solo en el evento sino también en su cuenta de Twitter.