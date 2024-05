La polémica por la presencia de las aplicaciones de movilidad en Colombia parece una historia de nunca acabar. Esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició investigaciones contra varias de ellas, como Uber, Didi o Cabify.

La entidad quiere determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa, al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector.

Conocida la determinación, Alianza In, gremio de plataformas tecnológicas e innovación, manifestó su sinsabor . “Somos respetuosos de la institucionalidad y las decisiones que toman las autoridades, incluyendo esta, pero nos deja muy preocupados”, dijo el director ejecutivo, José Daniel López.

El camino es cumplir la Sentencia de la Corte Suprema, no prohibir ni perseguir: Alianza In se pronuncia sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de abrir de investigaciones a apps de movilidad.

