En los últimos días se conoció un documento en el que la Secretaría de Movilidad de Bogotá proponía al Concejo de la ciudad aplicar una enorme sobretasa al precio de los parqueaderos en la capital del país.

Ante la controversia que causó el texto, la Alcaldía tuvo que salir a aclarar que era una propuesta no terminada y que la misma no iba a ser presentada al Concejo de Bogotá de esa manera.

Esa emisora añadió que había consultado a varios concejales de la ciudad y que estos no estaban de acuerdo con la propuesta para carros y motos, por lo que era muy probable que la misma se hundiera.

Lee También

“Muchos cabildantes habían dicho que no iban a aprobar ese proyecto de acuerdo, el cual buscaba recaudar 58.000 millones de pesos en su primer año de implementación”, apuntó esa cadena radial.

(Vea también: Motociclistas que andan con parrillero en Bogotá reciben primera mala noticia para 2023).

El Distrito recalcó que este proyecto nunca se presentó ante el Concejo porque en su momento la prioridad era la contingencia económica por la pandemia del coronavirus.

“Esto no se presentó y no se va a presentar. El documento del estudio quedó para la consideración de las futuras alcaldías, quienes decidirán si presentarlo o no, pero en este caso esta administración no lo va a hacer”, indicó la Secretaría de Movilidad.